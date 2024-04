‘Baggy jeans’ con blazer y tenis: la combinación ideal para un look chic, cómodo y favorecedor

Cuando hablamos de baggy jeans solo podemos pensar en dos íconos que han sabido como llevarlos con verdadero estilo, Shakira y Jennifer Lopez, quienes han demostrado que después de los 40 los pantalones de mezclilla son la prenda perfecta para looks cómodos con un toque chic y formal.

Su pleno auge fue el año pasado, cuando no solo estas divas latinas los llevaron con orgullo, sino otras estrellas que lograron hacer de estos jeans la prenda predilecta del 2023, pero si buscas un look semiformal y cómodo que te coloque como una verdadera experta en moda, ten en cuenta la combinación que estamos a punto de darte.

Baggy jeans con blazer y tenis Pinterest (Pinterest)

¿Qué son los baggy jeans?

Es un hecho que los expertos en moda están buscando darle un giro a los skinny jeans a través de prendas holgadas que demuestran que ‘ocultar’ algunas partes del cuerpo no te hacen menos sexy, al contrario, logran dejar ese algo a la imaginación que resulta seductor y glamuroso.

Recomendados

Los baggy jeans, no son más que pantalones sumamente flojos y holgados, normalmente van a la cadera, aunque esto no se trata de una regla general. Su corte es relajado y posee una caída suelta que los convierte en la prenda perfecta para un look que no necesite demasiado para ser chic y cómodo.

Esta prenda, como muchas otras, se colocó entre las favoritas el 2023, pero su historia viene de décadas atrás, popularizándose por primera vez en la década de los 90 en Estados Unidos. Este 2024 no cambiarán mucho las tendencias, pues al menos esta prenda continuará reinando en los guardarropas de las amantes de la moda.

Los baggy jeans con blazer y tenis será la combinación más chic del 2024

Entre las combinaciones que serán de las más chic durante la primavera de 2024, están los baggy jeans con blazer y tenis. Sí, el uso de estas tres prendas en conjunto te harán lucir como toda una experta en moda, y así las puedes usar.

Combina elementos deportivos para un look casual

Que nadie te diga que un blazer es solo para looks formales, aquí te dejamos un ejemplo que representa la clave para hacerlos casuales. Tenis planos, una gorra y un top deportivo que además logre remarcar tu silueta después de utilizar varias prendas que ocultarán parte de ella.

Anuda una camiseta

La combinación está abierta a diversas combinaciones, en este caso, para acentuar la figura se usó una camiseta estilo grunge con baggy jeans blancos y tenis al que se le dio el toque glam con un pequeño bolso diamantado.

Usa colores neutros para combatir el calor

Si lo que buscas es combatir el calor, no olvides apostar por colores neutros o claros, en este caso se usó un blazer largo con baggy jeans rotos a la altura de las rodillas y un top gris.

El look formal

Si lo tuyo es lo formal, entonces usa un conjunto de baggy jeans, blazer y top, todo en un total look, en este caso negro, pero puedes optar por colores neutros como gris, blanco o beige.