¿Cachetada a su ex? Sofía Vergara presume el traje de baño ‘de la venganza’ y enciende la red

Sofía Vergara encendió las redes sociales con una nueva fotografía en ‘monokini’ que causó más de medio millón de reacciones por parte de sus seguidores que no pararon de halagar su belleza a sus 51 años.

La famosa actriz originaria de Barranquilla, Colombia, atravesó uno de los años más complicados de su vida personal cuando el verano del 2023, anunció su divorcio de Joe Manganiello tras casi ocho años juntos y una historia de amor que parecía no tener fin.

Desde entonces, Sofía Vergara no ha dejado de ser apoyada no solo por sus amigos, sino por sus fans. Además de continuar brillando con otros proyectos como su reciente lanzamiento de su línea de belleza ‘Toty’ y su protagónico en ‘Griselda’ donde dio vida a una de las mujeres más temidas, la narcotraficante, Griselda Blanco, donde compartió créditos con Alberto Guerra y Karol G.

Recomendados

Sofía Vergara como Griselda Blanco Griselda. Sofia Vergara as Griselda in episode 102 of Griselda. Cr. Courtesy of Netflix © 2023 (COURTESY OF NETFLIX)

Pero estos no han sido sus únicos éxitos, pues además de la actuación y su incursión en el mundo de la belleza, Sofía Vergara se ha estrenado como diseñadora de modas, creando una colección accesible de ropa junto a Walmart.

Sofía Vergara posa en monokini verde ideal para estilizar la figura

Sofía Vergara estuvo dispuesta a sorprender a sus más de 34 millones de seguidores en Instagram compartiendo una nueva fotografía en traje de baño, colocándose como una de las reinas de la temporada más calurosa del año.

La barranquillera posó con un ‘monokini’ o bien un traje de baño que no deja piel al descubierto y es más bien ‘enterizo’ con un escote tipo lencero. Este look no solo se ceñía perfectamente a su silueta, sino que lograba estilizarla, dejando una de las propuestas más seductoras para las vacaciones de primavera.

Lo mejor de todo fue que ella misma creó la pieza y forma parte de su colaboración con Walmart. Así lo hizo saber en su post: “Después de meses probando muestras y estilos, no podría estar más feliz de compartir mi nueva colección de natación en Walmart. Justo a tiempo para las vacaciones de primavera”.

Sofía Vergara en traje de baño Instagram: @sofiavergara (Instagram: @sofiavergara)

El traje de baño ideal para estilizar la figura

La famosa actriz que diera vida a Griselda Blanco mostró una de las opciones ideales de traje de baño si lo que buscas es estilizar tu figura y resaltar tu cintura, y es que los monokinis son cómodos y harán que te sientas segura al mismo tiempo que ocultas rollitos o aquellas zonas que no deseas mostrar.

En el caso de Sofía Vergara demuestra que no es necesario ‘mostrar’ tanto para lucir sexy y bonita. La actriz y empresaria añadió el color de la temporada que es el verde y lo colocó a su diseño que no es más que una de las opciones ideales para todas las mujeres sin restricción de edad. Como verás, el diseño es tan favorecedor que resulta igual de irresistible que un bikini.

La colombiana sigue demostrando que una ruptura no detiene para seguir luciendo increíble y mostrar tu mejor versión, esto lo refrendó con este traje de baño que bien podría interpretarse como un look de la venganza para Joe Manganiello. La actriz no ha dejado de brillar desde su separación y como Shakira, su carrera continúa en ascenso.