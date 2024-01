El secreto de Sofía Vergara para lucir 20 años más joven son sus mechas ‘sunlights’: así se usan

Sofía Vergara se encuentra en la gira de promoción de su nueva serie de Netflix, ‘Griselda’ donde dará vida a Griselda Blanco, mejor conocida como ‘La Viuda Negra’ quien fuera fundadora del cártel de Medellín y precursora de Pablo Escobar. Esta producción se estrenará el 25 de enero.

Mese atrás se dieron a conocer las primeras imágenes que muestran a la barranquillera en personaje con un increíble cambio donde presume algunos prostéticos en el rostro, cabello rizado y corto, además de un atuendo setentero, completamente distinto a los sensuales looks que acostumbra.

Como parte de la gira de promoción de esta serie, Sofía Vergara viajó a su primer destino, Madrid, España, donde causó furor gracias a un impactante vestido negro de Alexander McQueen, que bien podría interpretarse como un ‘revenge dress’ tras anunciar su separación de Joe Manganiello el verano pasado.

Sofía Vergara Instagram: @sofiavergara (Instagram: @sofiavergara)

Pero esto no es lo único que ha destacado, también su nuevo cambio de look, con un tinte que le restó años, mostrando a través de su cuenta de Instagram un close-up de su beauty look, afianzando su lugar como uno de los íconos más bellos del espectáculo, luego de recibir crueles críticas por su aspecto físico.

Sofía Vergara cambia de look al tinte que rejuvenece

Sofía Vergara no solo presentó su propia versión del vestido de la venganza de Lady Di, con un sensual escote corazón y unas mangas con detalles color dorados superelegantes, pero lo que destacó fue un posteo de su beauty look donde mostró su rostro completamente y en el que se dejaba ver su nuevo tinte.

A cargo de Aaron Light, su melena presumía unas elegantes ondas, que brillaban por unas mechas que aportaban luminosidad a su rostro y no solo eso, también juventud, mientras lucía un impactante maquillaje a cargo de Sabrina Bedrani, que le dio profundidad y protagonismo a su mirada con sombras color marrón.

Sofía Vergara Instagram: @sofiavergara (Instagram: @sofiavergara)

¿Qué son la mechas ‘sunlights’?

El estilo que presumía en su melena es muy parecido a las mechas ‘sunlights’ un tinte que es la opción ideal para la próxima temporada, pues recrea el efecto de beso de sol sobre tu cabello.

Se trata de una técnica fácil de mantener, aclarando el pelo, aportando un efecto de rubio natural. Si buscas un cambio sutil, las mechas ‘sunlights’ son la opción ideal, además de dar luminosidad a la piel, resta años, aporta relieve y enmarca el rostro haciendo destacar sus puntos más bellos.

Lo mejor de todo, es que este look no concentra únicamente en los tonos rubios, también en los rojizos, castaños y cobrizos, sumando a sus ventajas el fácil mantenimiento y la versatilidad al mismo, ofreciendo opciones distintas dependiendo del gusto de cada una, sobre todo para aquellas que no buscan un cambio tan dramático.