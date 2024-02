Señalan a Sofía Vergara de “mala mujer” tras mostrar su lujosa cocina y hacer escandalosa confesión

Sofía Vergara no se anda con rodeos cuando de disfrutar su fortuna y la mansión de más de $26 millones en la que vive es prueba de ello. Ubicada en Beverly Park, un residencial de lujo en Los Ángeles, la propiedad fue un trabajo en equipo con la interiorista Ohara Davies-Gaetano ya que según dijo, quiso participar activamente en los cambios y adaptaciones a su estilo ya que cuando la adquirió parecía un “castillo de Transilvania”.

“Sofía tenía una visión muy clara del proyecto. Quería un hogar etéreo y a la vez aterrizado; algo fresco, limpio y luminoso, con antigüedades que añadieran pátina y calidez a la arquitectura”, aseguró la diseñadora a la revista Architectural Digest.

La mansión, la cual mostró en un especial de dicha revista, cuenta con múltiples habitaciones, áreas comunes y salas decoradas con diferentes estilo pero todas bañadas por una buena iluminación natural y elementos que aportan a la riqueza visual para el deleite de sus invitados.

“No me asusta gastar dinero, pero tiene que ser en elementos que de verdad aporten algo, no solamente que queden bien. No quería muebles tan preciados y preciosos que la gente tuviera miedo de usarlos y disfrutarlos”, dijo Vergara. Asimismo tiene patios y un extenso jardín que la hacen parecer un resort de lujo.

Sofía Vergara desata polémica con su lugar favorito de la mansión

En un video, la protagonista de Griselda hace un recorrido mostrando sus lugares favoritos como el comedor principal y la gran cocina. Si bien la mayoría podría pensar que el haberla presumido con tanto orgullo denota su pasión para cocinar, Vergara hizo una polémica confesión que la volvió blanco de críticas en redes sociales.

Aunque la colombiana disfruta estar en dicho rincón de la mansión porque siempre está recibiendo invitados, en realidad no le gusta cocinar, no sabe y no quiere aprender. “No entiendo nada de eso, porque no cocino ni quiero aprender a cocinar”, señaló.

Su comentario le valió una lluvia de críticas en redes sociales por internautas que incluso la señalaron de “mala mujer”. “Una mujer que no sabe cocinar ni quiere aprender ni le interesa??? Muy mal”; “Exigente con los hombres, no le interesa cocinar y sólo quiere dinero”; “No necesita ser chef para cocinar, si ama a su gente y tener invitados le interesaría aprender al menos lo básico”, se lee.

Aunque también hubo quienes la defendieron e incluso expresaron sentirse identificados con ella. “Podríamos ser mejores amigas xq tampoco me interesa aprender a cocinar”; “Cómo si el cocinar fuera delito o algo grave”; “Si tiene el dinero pos que le cocinen.... cada uno vive su vida como le de la gana”; “Con dinero quien pasaría en la cocina? Ellos disfrutan de otras cosas”, “Sofía es de las mías, tampoco sé ni me interesa aprender a cocinar”, expresaron.

Sofía Vergara se aferra a lo que le hace feliz

Sofía Vergara La actriz ha sido criticada por su forma de pensar (Instagram)

Hace unos días Sofía Vergara fue una de las invitadas al pódcast ‘A solas’ de la comunicadora Vicky Martín Berrocal en España, donde habló del “placer culposo”.

Ante la interrogante de “¿Qué necesita Sofía Vergara para ser feliz?”, la colombiana no dudó en responder “el dinero me encanta”, lo que sorprendió a la conductora. Y agregó que no solamente es necesario para poder comprar sus artículos de lujo, sino “también para ayudar, para poder crear, para ser una mujer independiente […] no digo que no se pueda ser feliz sin dinero, lógicamente sí, pero es mucho más fácil cuando se tiene”.