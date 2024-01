¿Destrozó a JLo? Angélica Rivera posó con un elegante look en importante evento de moda

El penúltimo día de la Semana de la Moda de Alta Costura brilló no solo por el espectacular desfile de Elie Saab, en la que retomó los estilos clásicos dignos de la realeza, inspirados en la complejidad de Marruecos con cu colección ‘Desert Rose’, para plasmarlos sobre sus exquisitas piezas que buscaban cautivar a un front-row de lujo con celebridades de la talla de Jennifer Lopez.

Para ese desfile, la ‘Diva del Bronx’, volvió a posar con un look floral, esta vez con tonalidades verde olivo y lila que la envolvían en una elaborada capa que caía sobre sus hombros. Su outfit fue suficiente no solo para acaparar las miradas, también para invadir los titulares de distintos medios que hablaban sobre el giro que había dado al estilo ‘coquette’ con un lazo que decoraba su nuevo corte de pelo.

Sin embargo, una mexicana estuvo decidida a batirse a un duelo de estilo con la cantante de ‘On The Floor’, que sería nada más y nada menos que Angélica Rivera, quien fuera la Primera Dama de México de 2012 a 2018; que, además, estuvo acompañada de su hija Sofía Castro, derrochando glamour en uno de los eventos más importantes de la industria de la moda.

Angélica Rivera le hace la competencia a JLo en importante desfile de modas

Jennifer Lopez no fue la única famosa que se robó las miradas en la presentación de la colección de alta costura del diseñador de modas libanés, Elie Saab, con su vestido verde olivo y capa floral. Angélica Rivera hizo lo propio y acudió junto a Sofía Castro a la presentación de ‘Desert Rose’.

La actriz que diera vida a ‘La Gaviota’ acudió al desfile con un sobrio y elegante conjunto compuesto por pantalones de corte cuadrado holgados y un blazer oversize en color morado de incrustaciones de pedrería que hacía que cada movimiento que Angélica Rivera diera, le aportara brillo y movimiento que se estima, pudo tener un valor de 40 mil pesos mexicanos o poco más de dos mil dólares.

Pero la ex Primera Dama, no fue la única que acudió, pues brilló acompañada de Sofía Castro, quien posó con un look sencillo de vestido blanco corto de escote asimétrico con una tira de brillantes, combinándolo con zapatos de tacón de punta y un pequeño bolso. Este look se estima que pudo costar alrededor de 68 mil pesos mexicanos o bien casi 4 mil dólares.

Fue la hija de Angélica Rivera quien compartió este momento junto a su madre a través de sus Instagram Stories donde mencionó: “No saben mi felicidad de compartir esto con mi mamá. Gracias, mami” a lo que su madre, respondió: “Te amo”.

Este viaje lo aprovechó para ofrecer una entrevista en el aeropuerto, donde habló sobre su regreso a la televisión: “Ya lo dije hace poquito, pronto, pronto ya voy a estar (de regreso). Ya hay muchos planes que tengo y ya lo sabrán, telenovela, cine, serie...”.

