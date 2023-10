¿Igual que Michelle Salas? Angélica Rivera tendría un millonario yerno ¿Quién es?

La hija mayor de Angélica Rivera y su novio, Pablo Bernot, hicieron oficial su compromiso la noche del sábado 21 de octubre, luego de que el empresario le pidiera matrimonio en el Parque Griffith de Los Ángeles, mientras practicaban hiking, días atrás.

Este anuncio fue sorpresivo, pues apenas unos meses atrás, Sofía Castro habría confesado que entre sus planes, no estaba casarse comentando que lo que buscaba era enfocarse en su carrera: “Todavía no, no sé por qué me quieren casar. Quiero disfrutar a la familia y, sobre todo, la chamba, quiero concentrarme mucho en el trabajo y será cuando tenga que ser”.

Sofía Castro y Pablo Bernot se comprometen Instagram: @sofia_96castro (Instagram: @sofia_96castro)

Pero el amor entre ella y el empresario fue más fuerte, y, finalmente, la hija de José Alberto Castro está lista para llegar al altar tras vivir cuatro años de noviazgo y poco más de 10 años de conocerse, en una reunión íntima que celebró junto a sus amigos y familiares.

Sofía Castro reveló cómo le pidió matrimonio Pablo Bernot

Sofía Castro reveló a la revista ‘Quién’, cómo Pablo Bernot le habría pedido matrimonio, confesando que ella misma, ni se esperaba la proposición. “Estuvo bien padre, estábamos solo nosotros con ropa de ejercicio. Fue de nosotros nada más, no había nadie más”.

Esto sucedió en el Parque Griffith de Los Ángeles, mientras hacían ‘hiking’. Contó que ambos habían llegado a uno de los puntos más altos de la sierra, casi a la altura de ‘Hollywood Sign’, donde ella esperaba tomarse una foto, pero él insistía en que ya no había tiempo para ello.

Fue entonces que, al descender de un camino empedrado, Bernot fingió que le dolía una rodilla, lo que preocupó a la actriz de 26 años, pues su novio ya había sufrido una lesión anteriormente.

Ambos se quedaron ahí esperando a que el dolor cesara, pero, tras 45 minutos, ella comenzó a desesperarse y quiso pedir ayuda. En ese momento, un señor se acercó a ellos para preguntarles si podía hacerles unos retratos, mientras tanto, un dron ya sobrevolaba el lugar. Sofía, sin siquiera adivinar que pasaba, volteó a ver a Pablo Bernot, que ya estaba hincado con un anillo.

Sofía Castro dio más detalles de ese momento, comentando: “Pablo se enfocó mucho en lo que yo quería. Lo que pasó, lo que sentimos él y yo, quiero que vuelva a pasar, volver a sentirlo. Habrá otro tipo de sentimientos: el día de la boda o cuando tengamos bebés, pero ese momento de estar él y yo fue mucho mejor de como yo lo soñé”.

¿Quién es Pablo Bernot, el futuro yerno de Angélica Rivera?

Pablo Bernot es novio de Sofía Castro desde el 7 de septiembre de 2019, cuando él mismo viajó a Nueva York, para convencerla de que fuera su novia durante su visita a Fashion Week, donde aceptó encantada.

El futuro yerno de Angélica Rivera, es nada más y nada menos que miembro de una de las familias más poderosas de Cuernavaca, donde poseen hoteles y restaurantes, un ‘pequeño’ imperio en el servicio local que los ha formado como millonarios.

Pablo Bernot y Sofía Castro Instagram: @sofia_96castro (Instagram: @sofia_96castro)

Desde julio de 2014, Pablo Bernot, se desenvuelve como director del uno de sus negocios familiares más lucrativos, el ‘Hotel las Mañanitas’, conocido por su alojamiento, spa y restaurante al que famosos y grandes líderes han sucumbido, tales como el fallecido Príncipe Felipe de Edimburgo, Carlos Slim, Luis Miguel y Salma Hayek.

Pablo Bernot nació el 22 de febrero de 1991, lo que lo vuelve seis años mayor que Sofía Castro.