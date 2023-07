“La crítica me deprimió”: Sofía Castro confesó los ataques que recibió por ser de la familia presidencial

Para muchos ser la hija de la primera dama de la República le daba ventajas: su vida era muy fácil y llena de felicidad, pero resultó ser lo contrario. Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, quien estuvo casada con el presidente Enrique Peña Nieto, y del productor José Alberto “El Güero” Castro, pasó momentos muy difíciles y fue víctima de ataques.

Castro confesó al periodista Yordi Rosado que la crítica hacía ella y toda la familia de la protagonista de la telenovela Destilando amor, le afectaron a tal punto que sufrió de problemas alimenticios. “La crítica me deprimió muchísimo”, reveló la joven actriz.

Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, en entrevista con Yordi Rosado (Instagram: @sofia_96castro)

Asegura que las personas en las redes sociales no tienen compasión, ni siquiera miden el daño que le pueden hacer a una niña o a una joven con comentarios malsanos. “Te marca por el resto de tu vida”.

Que te digan “cara de memela” te marca la vida

Explicó que se convirtió en una joven vulnerable cuando la criticaban por su aspecto físico, porque vivía “de hacer dieta, no comer, entre bulimia, anorexia, muchas cosas que viví a consecuencia”.

“Si llegué a tener temas alimenticios por la consecuencia de redes sociales porque no tuvieron piedad, no me estoy tirando al piso, no tuvieron piedad en cómo me agredieron, como se ensañaron con mi mamá, de mi familia (…) Puedes estar o no de acuerdo, pero por qué lastimar y agredir ¡A mí me destrozaron!”, dijo en la entrevista con Yordi Rosado en YouTube.

“El body-shamin está horrible (…) Me decían que estaba gorda, cachonda, que no tenía cuello, que tenía cara de memela, que ojalá me muriera, que era la señorita Peggy de Plaza Sésamo; cosas muy feas y me las creí. Me costó muchísimo (sobrellevarlo). Hasta la fecha batallo con eso de mi físico y con inseguridades”, confesó.

Soy actriz “por mí, no por mi familia” de famosos

Sofía tenía el sueño de ser actriz, pero era truncado constantemente por ser parte de la familia presidencial.

“No me podía ver al espejo, para mí fue muy fuerte porque yo decía ‘quiero ser actriz, pero ¿Quién me va contratar? Nadie me daba una oportunidad’ y todo el mundo decía que me dan oportunidades por quiénes son mis papás, cuando es todo lo contrario”.

“Deja muchas secuelas, muchos traumas, inseguridades en las que tienes que trabajar todos los días. Hay veces que necesito el reconocimiento y la validez de todo el mundo. Confiar en mí me ha costado mucho trabajo, recuperar mi autoestima”, dijo la joven.

“Ya no me importa” lo que digan en redes

Sofía Castro superó muchos de sus traumas y se demostró así misma que podía superarlo todo. A sus 26 años ya tiene una larga carrera en la televisión y en marzo de 2023 debutó con su primer protagónico en Hollywood.

“No le debo nada a nadie, puedo estar tranquila que lo que he hecho, mi trabajo, mi esfuerzo, y lo que soy, puedo estar tranquila de lo que he hecho sola”.

“No iba a dejar que nadie me dijera que no podía. No les iba a dar el gusto. Era decir ‘no pueden ganar ellos’, no es de que quiero ser actriz porque quiero ser famosa, realmente lo amo y no voy a dar el gusto para que digan que tenían la razón”.

“Ahora me río, ya no me importan los mensajes y me da orgullo porque por fin me pudo agarrar de Sofía. Ojo, no estoy al 100, pero pude agarrarme de mí y hoy ya no me importa porque si yo hiciera algo que ofendiera a la gente, si hiera un comentario negativo, tomaría la responsabilidad, añadió.