Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, debuta en Hollywood: “Lo logré por mi talento y mi trabajo”

Desde los 14 años la primogénita de Angélica Rivera y José Alberto Castro, Sofía Castro, descubrió que quería seguir los pasos de su madre, la actuación.

La joven se abrió camino: se preparó para la actuación y buscó oportunidades profesionales que le han hecho demostrar que está echa de madera fina y que heredó esos genes para ponerlos muy en alto.

Sofía ha participado en varios melodramas y destaca su participación en 2010 en la telenovela Teresa, que le abrió las puertas de la pantalla chica.

Esperanza del corazón, Como dice el dicho, Cachito de cielo, La malquerida y Por siempre mi amor, son algunos de las telenovelas en las que participó y ofreció todo su talento.

El teatro también le dio una oportunidad con la muy recordada obra El Cartero, donde interpretó a Beatriz.

Paso a paso para llegar a Hollywood

Pero Sofía Castro aspiraba más y es cuando en 2018, Hollywood le abre las puertas con una participación en la película Monster Party, de allí en adelante entendió que su sueño estaba en ese lugar.

La era de las series también la atrapó y la hija de Angélica Rivera se montó en el autobús, donde se destacó con su personaje, Lucrecia Luna, en la teleserie Malverde: el santo patrón.

Ha sido una larga carrera de casi 13 años, destacando en el mundo de la actuación y a los 26 años le llega su oportunidad en Hollywood en plan estelar con el personaje de Valentina en la película Snag: Chapter one, dirigida y escrita por Ben Milliken.

El film estará disponible en las salas cinematográficas y digital a partir del 28 de abril y en video bajo demanda el 12 de mayo de 2023.

“Valentina es una mujer valiente, fuerte, libre; que no deja que nada ni nadie le diga que no. Tiene muy claro lo que quiere y lo que no. No le da miedo nada y va a luchar hasta el final por su gran amor Snag”, explicó Castro a People en Español.

“Es entregada, firme y se enamora. El amor que tiene con Snag es tan fuerte que irá contra todo pronóstico; incluso, en contra de su propia mamá, para poder estar juntos”, agregó.

Un casting y un deseo en Año Nuevo

Confesó que lograr el papel no fue nada fácil. “Valentina llegó en diciembre cuando hice un casting. La verdad que fue un casting muy difícil porque el director me pidió bastantes escenas y las escenas de las cuales hice la audición estaban muy complicadas”, relató.

La hija del Güero Castro pensó que no lo lograría y contó que hizo el casting días antes de Navidad y “justo después, en el año nuevo, pedí mi deseo, pedí para quedarme en esta película y quedarme en Snag, porque era algo muy importante para mí porque amaba el personaje y la película, la historia y todo que con él llevaba. Y me acuerdo que uno de mis deseos fue quedarme en la película”.

“El 5 de enero de 2022 me llamaron para el callback y lo hice con el director. Por la noche me dieron la noticia de que me había quedado con el papel de Valentina”.

He construido mi carrera con disciplina

Sofía Castro destacó que el estar en este film es un gran logro profesional por el cual luchó desde los 14 años “con disciplina y amor por las cosas que quieres”.

“Esta película para mí representa muchísimas cosas, tanto en lo personal como en lo profesional. En lo profesional representa todo el esfuerzo que he hecho desde mis 14 años, todo lo que he preparado, todo lo que he construido en mi carrera”.

“En lo personal representa que los sueños si se cumplen, y que tienes que ser disciplinada y que nunca puedes dejar de soñar. Mientras tengas disciplina, ganas y amor de hacer las cosas, los sueños si se cumplen”.

Destaca que ahora tiene un mayor compromiso, el de crecer y prepararse aún más para alcanzar otras metas

“Profesionalmente, Snag me dejó querer seguirme preparando, haciendo castings. Hacer más cosas en mi carrera y más personajes como Valentina. Me dejó el hecho de saber que mientras más trabajes, más disciplina y más amor le pongas a las cosas, tienes un mejor resultado”.