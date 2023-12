Angelina Jolie usó el look más elegante para arrasar en Año Nuevo: esta tienda a bajo costo lo tiene

A mediados de este mes, Angelina Jolie anunció su retiro de la industria del cine con el fin de recuperar la privacidad que, como ella misma dijo, le habría arrebatado Hollywood, siendo ‘Maléfica’ la última cinta en la que veríamos a la actriz en la pantalla grande.

Fue en una entrevista para The Wall Street Journal que Angelina Jolie habló más acerca del lado oscuro de haber trabajado en Hollywood: “Hoy no sería actriz. Cuando comencé, no era tanta la expectativa de ser un personaje tan público y de compartir tanto. Crecí en un lugar bastante superficial, de todos los lugares del mundo, Hollywood no es un lugar saludable; entonces, buscas autenticidad”.

Angelina Jolie (Jason Merritt/Getty Images) (Jason Merritt/Getty Images)

A esta declaración se suma su controversial divorcio con Brad Pitt que, al día de hoy, sigue estando en el ojo del huracán debido a la venta del viñedo en de la finca francesa Chateau Miraval, lo que el actor describió como un acto de venganza por parte de Jolie, tiempo después, se dio a conocer una controversial carta de Pax a su padre, donde describía diversos tormentos que vivió con él.

Pero, entre toda la controversia, Angelina Jolie, ha encontrado la luz en sus hijos y en su nuevo proyecto enfocado en la industria de la moda ‘Atelier Jolie’ donde conjunta el trabajo de artesanos y otros talentos para crear prendas sin igual.

Angelina Jolie posa con el look más elegante y sencillo para Año Nuevo

Tras dar a conocer que se retiraría de Hollywood, Angelina Jolie, reapareció en las calles de Nueva York para visitar su tienda de ‘Atelier Jolie’ junto a sus hijos Zahara, Pax y Knox, quienes no dejaron ni un momento a su madre.

Acostumbrados a la elegancia que Jolie suele derrochar en las alfombras, la actriz de 48 años, no solo es glamurosa en las galas, también en ambientes casuales, presumiendo un total look negro que es una perfecta idea para la fiesta de Año Nuevo e incluso como una alternativa a un outfit casual en esta temporada invernal.

La actriz lució un largo abrigo que parecía estar hecho de gamuza que más tarde cambió por un blazer oversize que combinó con un top de terciopelo y un pantalón formal de corte cuadrado y pierna ancha al que le dio el toque final con unos botines de tacón pequeño y un bolso shopper XL y gafas oscuras.

Angelina Jolie in New York City. pic.twitter.com/YePWDge0KM — 21 (@21metgala) December 27, 2023

Si aún no tienes un look para la fiesta de año nuevo y no te gustan los detalles tan llamativos, pero buscas algo elegante, lo único que necesitas son estos elementos, como los que presentó Angelina Jolie, lo mejor de todo es que hay diferentes tiendas de bajo costo que tienen estas prendas como Zara que tiene un abrigo parecido al de la actriz por 100 dólares y pantalones por menos de 15 dólares.

