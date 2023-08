“Imposible escribir esto sin llorar”: Angelina Jolie dedicó triste mensaje a Brad Pitt ¿Por qué?

Brad Pitt y Angelina Jolie llevan sumidos en una dura batalla legal por la venta del viñedo que se ubica en el castillo francés Chateau Miraval y que la actriz terminó vendiendo al empresario ruso Yuri Shefler.

Cuando se dio a conocer la decisión de la actriz, la furia de Brad Pitt se dio a conocer, y es que, de todas las propiedades que la ex pareja tenía, esta es la que más controversia ha causado, pues, en su momento, se convirtió en su ‘nidito de amor’ y además formaría parte del patrimonio que heredarían a sus hijos Shiloh, Maddox, Pax, Vivienne y Zahara.

La venta de esta propiedad, que aloja un viñedo de 30 hectáreas, supuso una pérdida para el actor de alrededor de 164 millones de dólares, sumada a la preocupación que Pitt tendría por la forma en la que llevaría el negocio del vino su nuevo comprador de origen ruso.

Esto provocó una nueva demanda de parte de Brad Pitt a Angelina Jolie, acusándola de vender el viñedo, aun prometiendo que no lo haría y sin su consentimiento, destacando un comportamiento hostil y ‘vengativo’ como móvil de su acción.

Este espacio fue adquirido por la pareja en el 2008 y fue testigo de su boda en 2014, pero el amor se terminó en 2016, cuando anunciaron su separación y finalmente se divorciaron en 2019, bajo ‘diferencias irreconciliables’.

Luego de tanta especulación, como parte de su defensa ante la demanda de Brad Pitt, Angelina Jolie presentó un doloroso y emotivo mail que envió al actor, expresándole su sentir respecto al controversial viñedo.

Con fecha del 21 de enero del 2021 a las 2:02 pm, la actriz de 48 años comenzó:

Angelina Jolie, expresó su desacuerdo respecto tener un negocio centrado en el alcohol, sobre todo, porque ese fue uno de los detonantes para que la relación de ambos se fracturara y es que se dice que Brad Pitt bebía una botella casi todos los días.

“Pero también es el lugar que marca el principio del fin de nuestra familia, y de un negocio centrado en el alcohol (...). He intentado mantenerme abierta al negocio, verlo como algo que podía ser positivo para nuestra familia, y por eso no me he alejado”.

Expresó su deseo porque sus hijos no fueran partícipes de un negocio como ese y mucho menos de ser testigos de comportamientos que ella misma no podía aprobar y negó rotundamente la existencia de un acuerdo que prohibiera la venta de su parte del viñedo.

“En los últimos cuatro años he visto muchos comportamientos desconsiderados, dinero gastado de formas que yo no habría aprobado y decisiones tomadas sobre las que no se me consultó (...). Sobre todo, me ha sacudido la estrategia que se ha lanzado para vender alcohol. Me parece irresponsable y no es algo que quisiera que vieran los niños. Me recordó tiempos dolorosos”.

— Angelina Jolie