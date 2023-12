Este es el corte de pelo que debes evitar porque ya es ‘obsoleto’ y podría sumarte años

El corte de pelo es clave en la vida de las mujeres, este puede reflejar y hablar mucho de quien lo utiliza, desde el famoso look para ‘cerrar ciclos’ hasta una rejuvenecedora melena que se sume a distintas tendencias de mechas y tintes como el famoso balayage o babylights.

Sin embargo, el corte también puede ser crucial y si se usa de la forma incorrecta, este podría sumarte más años de los que no tienes, recuerda que para estos looks hay peluqueros expertos que hablan sobre las tendencias y no solo eso, también de aquellos estilos que son beneficiosos para las mujeres según su tipo de rostro.

Corte de pelo que te haga ver más joven Foto: Pexels (Foto: Pexels)

Entre las tendencias que han reinado el último año, está el corte bob, ese al que distintas celebridades ya se han sumado, luciendo una melena corta y rebelde que además es sencilla de tratar, además ha ayudado a restar algunos años a distintas celebridades, por ejemplo Erika Buenfil, Ángela Aguilar o Ludwika Paleta, quienes han apostado este estilo y se han vuelto un verdadero referente del mismo.

A pesar de que el corte bob cada día obtiene más y más popularidad, hay una variante de este estilo que podría perjudicar a quien lo utilice, sumándole años y dándole un aspecto envejecido, todo esto, sumado a que, según expertos estilistas, se trata de un look que ya es obsoleto.

El corte bob que envejece y ya es obsoleto

El corte bob puede ser tu aliado como tu enemigo, evitemos que nos juegue en contra y ten en cuenta estas consideraciones para que lo puedas llevar de la forma correcta. Fue una experta en peluquería quien habría revelado cuáles son los tipos de looks que suman años y llegó a la cuenta de que se trataba del siguiente estilo.

Corte bob con capas

El corte bob con capas se popularizó hace unos años y logró colocarse como el favorito de estrellas como Taylor Swift, Ana de Armas y hasta Jenna Ortega, sin embargo, su estilo desenfadado puede estar dando un mensaje equivocado para quienes desean rejuvenecer desde su peinado.

La desventaja de este tipo de look son precisamente sus capas que dan un aspecto rebelde al cabello, y es que, aunque se dice que estos cortes pueden hacerte atractiva, abusar de este estilo puede ser perjudicial para quienes lo usan, pues hará que tu pelo luzca delgado y por ende, mayor de lo que eres, pues pierdes volumen, al mismo tiempo que te da una imagen desaliñada y anticuada.

Otros cortes bob que podrían envejecerte

Entre otros cortes bob que podrían sumarte años, no solo está el estilo a capas, también se encuentran el ‘bob’ con pelo muy rizado, y es que, las ondas estilizan el pelo, pero si se añaden de más, aportan un aspecto envejecido; otro de ellos es el que queda justo arriba de la barbilla y uno con fleco recto.

Recuerda que no necesariamente tienes que sumarte a las tendencias que dicta la moda, vale mucho más tu seguridad y comodidad antes de unirte a un estilo que no te haga sentir bien contigo misma, uno de los aspectos más importantes es la actitud, con esto ya lo tienes todo.