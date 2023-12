¿Funcionará? Ángela Aguilar compartió su ritual para atraer amor y abundancia en año nuevo

Ángela Aguilar se ha convertido en una de las cantantes jóvenes más prometedoras, pero también más polémicas en México, pues han sido una serie de comentarios por parte de la más pequeña de su dinastía, lo que ha terminado por enfurecer al público que en su momento la apoyó.

Y es que, en múltiples ocasiones, la hija de Pepe Aguilar ha hecho comentarios que, para algunos, resultaban un tanto ‘malinchistas’ el primero, luego de que aseguró que era 25% argentina, y posteriormente, decir que era “muy mexicana para los americanos y muy americana para los mexicanos” lo que terminó por colmar a sus fanáticos.

Ángela Aguilar se declara "argentina", los haters la atacan y Pepe explota contra ellos Instagram: @pepeaguilar_oficial /@angela_aguilar_

A esto se suma su supuesto romance con el jugador de futbol americano Josh Ball de 25 años, quien tuviera un oscuro historial de violencia en el pasado, siendo acusado por su exnovia.

Todos los obstáculos que la joven de 20 años ha enfrentado este año, parece estar decidida a no volver a sufrirlos el próximo 2024, y es que Ángela Aguilar ya compartió el ritual de la abundancia y amor que usaría para atraer nuevas y mejores cosas a su vida, totalmente alejada de la polémica que la persiguió todo el 2023.

Ángela Aguilar comparte su ritual de abundancia para Año Nuevo

En una entrevista para Despierta América, Ángela Aguilar reveló el ritual al que se ha adherido los últimos años para atraer la abundancia, y que, ella misma asegura que le ha servido mucho para cumplir su propósito.

Se trata de un ritual que su abuela le compartió, conocido como ‘el ritual de los 7 calzones’, esto significa que la joven cantante se coloca siete calzones de diferentes colores para que le ayuden a tener un buen año.

Ángela Aguilar La cantante estuvo en medio de la polémica por la supuesta relación que mantenía con el productor (Instagram)

“Yo no sé, pero yo me pongo todos los calzones, o sea, mi abuela me dice que tengo que poner el verde, el rojo para el amor..”. Contó Ángela Aguilar a ‘Despierta América’.

A esto sumó los deseos que tiene para su familia y gente que la rodea, esperando que estén llenos de salud y éxito.

¿Cómo pasará Navidad y Año Nuevo la familia Aguilar?

La más joven de la Dinastía Aguilar también contó que su familia se reuniría en su rancho de Zacatecas para celebrar las fiestas decembrinas, donde se festeja a lo grande entre fuegos artificiales y mucha música junto a los pobladores del lugar.

“Híjole hacemos una mega fiesta en el rancho en donde invitamos a todos los primos, a todos los familiares, somos más de 150 Aguilares, o sea, somos muchísimos. Mis papás siempre ponen fuegos artificiales para todo el pueblo y estamos en Zacatecas. Mis tíos, mis primos cantan. Es un fin de año lleno de música”.

