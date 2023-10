¡No le importó! Aracely Arámbula retó a Carolina Herrera con 3 sensuales looks a los 40

Las últimas semanas Aracely Arámbula ha protagonizado tras acusar a Luis Miguel de no hacerse cargo de sus hijos, calificándolo como un ‘deudor alimentario’ y además aprovechar su encuentro con los medios de comunicación para aclarar que ella no era la responsable del distanciamiento había entre el ‘Sol’ y Miguel y Daniel.

A esta controversia se sumó Myrka Dellanos, quien no dudó en defender al cantante de ‘Ahora Te Puedes Marchar’, asegurando que si, Luis Miguel no se hubiera hecho cargo, la ley de Estados Unidos ya lo hubiera detenido y terminó: “Yo te puedo asegurar que Luis Miguel ama a sus hijos, siempre ha anhelado tener una familia y compartir con ellos. Esta es la oportunidad que los niños sepan, que su padre los ama y quiere pasar tiempo con ustedes”, dijo a La Mesa Caliente.

Pese a la serie de controversias, muchos se han unido para apoyar a ‘La Chule’ quien ha vivido por y para sus hijos, además de presumir en distintas ocasiones una vida feliz y plena desde las playas de una exclusiva zona de Acapulco, México, donde es posible verla con los lujos que posee y comparte con Miguel y Daniel.

Siempre con un bikini o exuberante look, Aracely Arámbula luce su impactante figura a los 48 años, mostrando que no hay edad para ninguna prenda y que no importa la etapa de vida en la que estés, puedes seguir luciendo hermosa y sensual, pero, sus conjuntos promueven un discurso totalmente contrario al de Carolina Herrera.

Aracely Arámbula rompe con tres reglas de Carolina Herrera

Aracely Arámbula se ha convertido en un sinónimo de sensualidad y belleza, rompiendo con algunas de las reglas más famosas de Carolina Herrera, entre ellas, el uso de reveladores escotes, vestidos cortos y entallado, además de la más obvia de todas, el cabello largo.

Mientras Luis Miguel detiene su concierto para bajar y saludar a Carolina Herrera, ofrecerle un pequeño ramo de flores blancas e incluso dándole un beso en la mejilla a la famosa diseñadora de origen venezolano; ‘La Chule’ rompe con sus reglas de la forma más elegante y sexy.

El uso de negro y transparencias

Carolina Herrera define el color negro como aburrido y una apuesta ‘segura’ además de que hace lucir a las mujeres ‘agotadas’ y ‘sin vida’, además menciona que las transparencias, no juegan con el misterio, pues, para ella no tiene sentido mostrar de más. Pero Aracely Arámbula lo hizo de maravilla con este look que deja al descubierto su lencería.

Bikini

La diseñadora venezolana menciona que los bikinis no deben usarse después de los 40 años si lo que buscan es ‘envejecer’ con elegancia, pero ‘La Chule’ ha hecho de ellos un verdadero sello de estilo, combinándolos con diferentes faldas y kimonos con estampados florales.

Jeans a los 40

Amante de las prendas formales y elegantes, Herrera dicta que los jeans no deben utilizarse después de los 30: “Las minifaldas son para jovencitas, así como los bikinis. Yo los dejé a finales de los 40, principios de los 50. Y no uso vaqueros porque son para gente joven”. Mencionó la venezolana. Pero Aracely Arámbula los ha lucido de maravilla demostrando que no hay edad para darles ese toque de estilo.

