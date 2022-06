Aracely Arámbula sorprende al revelar los arreglos estéticos que se ha hecho en la cara

Aracely Arámbula Aracely Arámbula no teme decir a qué cirugías se ha sometido

Aracely Arámbula ha llegado a los 47 años de vida con una carrera actoral muy exitosa y una belleza innegable. Si bien los fans siempre la recuerdan con cariño por el protagónico que tuvo en “La Doña”, es ahora cuando ha estado en el ojo del huracán por su próximo regreso a las telenovelas.

La actriz será parte de la nueva versión de “La Madrastra”, telenovela que protagonizó Victoria Ruffo hace 17 años. Ésta será una producción de Carmen Armendáriz (Te acuerdas de mí, La usurpadora) y por supuesto ya ha encendido la polémica.

Independientemente de las opiniones respecto al remake, las imágenes que han circulado de Arámbula preparándose para la producción han sorprendido a todos pues luce mejor que nunca.

La actriz confesó en una rueda de prensa algunos de sus secretos de belleza para verse con un rostro bastante fresco y juvenil.

Mientras que algunas famosas prefieren no hablar de sus cirugías e intervenciones estéticas, Aracely no teme en hablar del doctor Leo Arámbula, su hermano y cirugano plástico particular. Y es que gracias a la confianza y cercanía ella puede hacerse sus “arreglitos”.

“Yo sí les puedo decir (el secreto): a través de mi hermano, el doctor Leo Arámbula, es el que me hace todos los plasmas y mis faciales”, dijo.

Eso sí, Arámbula puntualizó que su tratamiento favorito no es una técnica invasiva por lo que es altamente recomendada (aunque por supuesto todo siempre debe ser supervisado y realizado por profesionales).

“A mí me encanta hacerme mi hidrofacial, el plasma facial, que es de los que más disfruto (...) Es para mantenimiento, como inyección en aire, a presión y te ponen ácido hialurónico”.

La estrella se mostró a favor de recurrir a cirugías estéticas para que quien lo desee pueda mejorar su imagen e incluso señaló que se vale “estar en tendencia”.

“En otros países como Brasil, Colombia y otros lugares no estás ‘in’, yo creo que es como la moda”, dijo.

A la par de recurrir a estos tratamientos e intervenciones, Aracely lleva un estilo de vida saludable que le permite mantener un abdomen plano, piernas torneadas y cintura pequeña.

“Yo como muy sano. Me gusta mucho todo lo orgánico y me encanta cuidar mi alimentación y la de mis hijos. Estoy muy informada porque tengo la fortuna de tener a mi hermano, que es doctor y médico estético”, dijo en una ocasión.

En 2018, la actriz ya había hablado de su hermano pues en aquel entonces le realizaba radiofrecuencias corporales.

“Cada vez que puedo me escapo y me hago un plasma facial, que me lo hace mi hermano, y luego me hago radiofrecuencia corporal también en el abdomen. Me hago tratamiento de todo ese tipo”, explicó.

“Cuesta mucho tener disciplina en plenas vacaciones de los niños y sobretodo mantener una sana alimentación ?‍♀️? créanme que me cuesta mucho hacerlo ?‍♀️ pero a trabajar y a mantenernos en forma saludablemente eso si hay que disfrutar la vida también y sus delicias ???”, se lee en una publicación donde muestra una de sus rutinas de ejercicio.

Aracely debutó en las telenovelas en 1994 con “Prisionera de amor” y más tarde participó en “Acapulco, cuerpo y alma”, “Cañaveral de pasiones” y “Pueblo chico, infierno grande”. Su gran protagónico llegó en 1998 con “Soñadoras”, telenovela juvenil en la que también compartió créditos con Angélica Vale y Michelle Vieth.

Con su belleza, Arámbula ha conquistado a algunos famosos como Gabriel Soto, Eduardo Verástegui, Pablo Montero y Luis Miguel, con quien tuvo dos hijos.