Aracely Arámbula: ¿por qué a la actriz le dicen “La chule”?

A la famosa y hermosa actriz Aracely Arámbula sus seguidores y fanáticos suelen llamarla “La chule” y a ella no le molesta para nada el apodo. La artista explicó de donde surgió este apelativo y nosotros te lo contamos.

La intérprete cuenta con 45 años. Comenzó su carrera artística desde muy joven. Apenas apareció en pantalla se ganó el cariño del público y la confianza de los productores. Entre sus participaciones televisivas resaltan “La patrona”, “Soñadoras”, “Abrázame muy fuerte” y, más recientemente, “La doña”.



No obstante las décadas que tiene Aracely Arámbula en el mundo de la farándula, aún hay muchas cosas que no se saben sobre la actriz. En una entrevista a la revista People en Español hizo algunas confesiones. Estas fueron sobre su vida privada y su carrera artística. Entre las confesiones surgió el tema de su famoso apodo “La chule”.

¿Por qué la llaman así?

Su familia y su entorno laboral la conocen como Aracely Arámbula. Pero cuando la actriz se pasea por las calles es muy común que se encuentre con fanáticos que le griten “La chule” ¿Cómo nació ese sobrenombre?

“En realidad nadie que me conoce, de mi gente cercana, me dice así pero yo sé que si en la calle alguien me dice “chule” yo volteo”, relató la artista.



La actriz contó que el apodo se lo puso el periodista mexicano Juan José Origel. “Yo le decía a mi papá ‘chuleque’ por chulo y mi compañera Arleth Terán, que estábamos juntas en la escuela, me escucha por teléfono decir así a mi papá. Entonces, en mi salón todos me decían ‘chuleca’ y de ahí un día Pepillo escuchó y no supo bien qué era ‘chuleca’ y lo dejó en ‘chule’ y ahí quedó”.

Para finalizar, la Aracely Arámbula también confesó a la revista que para ella “La patrona” era la mejor novela que había protagonizado. Asegura que hubo un antes y un después de esa producción ¡Viva “La chule”!

