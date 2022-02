Aracely Arámbula revela la verdad: sus hijos no quieren aparecer públicamente

Durante años se dijo que Aracely Arámbula quería proteger a toda costa la privacidad de sus dos hijos, producto de la relación con Luis Miguel, pero la actriz por fin confesó la verdad: son ellos los que quieren mantenerse alejados del ojo público.

La famosa tuvo al lado de El Sol de México a Miguel y Daniel Gallego, de 15 y 13 años, respectivamente, de los cuales se sabe muy poco desde que eran unos niños y sus padres se separaron.

Sin embargo, convertidos en adolescentes, han decidido hacer sus vidas alejados de la fama de sus padres y por eso, la protagonista de La Doña defiende tanto su privacidad.

“Mis hijos no quieren aparecer públicamente porque ellos no quieren, y cuando me dicen ‘no’, yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar, además son menores de edad”, explicó en una entrevista citada por Hola.

En esa misma conversación recordó un fuerte episodio que vivió meses atrás en Estados Unidos, cuando una serie de reporteros intentaron grabarlos y tuvieron que salir corriendo a toda velocidad.

“Fue una falta de respeto tremenda hacia la privacidad de cualquier persona, pero en esa ocasión asustaron a dos menores de edad y eso es una falta tremenda de respeto…”, añadió.

Los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel podrían ser actores

No obstante, la también modelo y cantante afirma que esto es algo temporal debido a que ve en ellos la chispa artística que podría llevarlos a la actuación.

“¡A lo mejor los ven actuando por ahí!”, dijo la estrella de La Patrona sin dar más detalles sobre el futuro profesional de los jóvenes o si están recibiendo alguna formación al respecto.

Tampoco le cerró las puertas a esta posibilidad, asegurando que ella los va a apoyar si eso es lo que prefieren.

“Ya están enormes y preciosos. Siempre me desean toda la suerte del mundo y me echan muchas porras, y como mamá me siento muy orgullosa de ellos”, finalizó.