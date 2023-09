Le dicen “vieja” a Aracely Arámbula y ella pone en su lugar a los haters con esta respuesta

Es innegable que a sus 48 años Aracely Arámbula es una de las actrices más guapas del entretenimiento mexicano, sin embargo, los haters han aprovechado para dejarle crueles comentarios en las redes sociales y hasta tildarla de “vieja”.

Esto no afecta la autoconfianza de la actriz, que se reconoce guapa, exitosa y talentosa sin importar el tiempo que pase, por lo que puso en su lugar a los críticos con una imponente respuesta que todas deberíamos copiar al pasar por una situación similar.

Así fue la reacción de Aracely Arámbula cuando le dijeron “vieja”

Ahora que ha vuelto con fuerza a la palestra por sus polémicas con Luis Miguel, de quien dijo que no le quería “ver la cara” por no tener lazos cercanos con sus hijos ni pagar pensión alimentacia, La Chule se hizo protagonista nuevamente.

Un seguidor en Instagram hizo el comentario “como actriz ya estás vieja”, a lo que ella no se sintió afectada y al contrario, la protagonista de La patrona dijo: “gracias por tanta admiración” junto a emojis de besos y caritas riendo.

Aracely Arámbula se ha consolidado como la reina del verano con sus apuestas de moda para la temporada | (Instagram: @aracelyarambula)

“¿Cómo ven? No puede faltar gente que no está contenta con su vida. Sabemos que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos”, agregó más adelante en la red.

Aracely Arámbula sabe que aunque recibamos críticas, eso no puede afectar la relación que tengamos con nosotras mismas porque debemos saber lo que somos y valemos como personas.

“Genial respuesta, así es”, “Así habla una mujer poderosa que no se deja intimidar”, “Quisieran ellos estar como tu”, “Vieja pero feliz y exitosa que es lo importante”, “La gente pareciera ciega...”, “Más vieja me veo yo”, “La vieja más hermosa del mundo entonces”; fueron los comentarios de los internautas a favor de la actriz, quienes la defendieron a capa y espada ante esta situación.