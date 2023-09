¡Brad casi la hundía! Angelina Jolie reveló cómo la maternidad la sacó de la oscuridad

Los últimos meses, Angelina Jolie y Brad Pitt han estado en el centro de la polémica luego de que su controversial divorcio hiciera que se reencontraran en los tribunales tras una lucha a muerte por el castillo francés, que alojara un viñedo del que la actriz se deshizo por el bien de sus hijos.

Esta vez, la actriz, de 48 años, habla sobre todo su proceso de sanación y cómo la maternidad logró salvarla de hundirse tras enfrentar uno de los episodios más oscuros luego de su separación con Brad Pitt, de la que se habló de episodios violentos por parte del actor a sus hijos y también su adicción al alcohol, razón por la que Jolie había decidido vender al empresario ruso, Yuri Shefler, su castillo francés Château Miraval.

Angelina Jolie Instagram: @voguemagazine (Instagram: @voguemagazine)

Con looks de impacto y un vestido cubierto de graffiti, Angelina Jolie ofreció una nueva perspectiva sobre el poder que tienen las madres solteras y la fuerza que toman de sus hijos para ser mujeres ejemplares.

Angelina Jolie reveló cómo la maternidad la ayudó a enfrentar su divorcio

Angelina Jolie se sinceró sobre cómo la maternidad la había ayudado a atravesar uno de los episodios más ‘oscuros’ de su vida.

Lo primero que se destacó en la entrevista, es que se había convertido en madre a los 26 años, adoptando a Maddox y cómo fue él quien le hizo tener otra perspectiva de la vida: “Tenía 26 años cuando me convertí en mamá. Toda mi vida cambió. Tener hijos me salvó y me enseñó a estar en este mundo de manera diferente” y añadió “Creo que recientemente me habría hundido de una manera mucho más oscura si no hubiera querido vivir para ellos. Quiero que mis hijos sean mejores que yo”.

A esto añadió que había estado viviendo una etapa de depresión los últimos días, pues no siente que haya sido ella misma la última década, pero que, ahora, se encuentra en una época de transición y transformación.

También te podría interesar: Súper mamá y súper empresaria: mientras Brad la ‘insulta’ Angelina Jolie cosecha éxitos

Angelina Jolie deslumbra en portada de Vogue con ropa de su propia marca

Los looks que utilizó no son menos importantes, pues, la actriz presumió parte de sus creaciones de su nuevo ‘Atelier Jolie’ que une a una comunidad de personas y artesanos de la moda, para crear piezas con valor y sustentables.

Habló de su propio estilo y cómo es que no se deja llevar o influenciar por las tendencias en la moda, sin embargo, destacó el valor que ha tenido su nuevo proyecto e incluso habló de él como una terapia tras los tormentosos meses ha vivido.

“Hay más libros que ropa en mi armario”, confesó “No soy alguien a quien le guste que la ropa consuma su vida. Y no me encanta la idea de ser ‘influenciada’”, contó Angelina Jolie a Vogue.

Además, expresó su deseo de que sus hijos se definan a sí mismos, y que encuentren el camino que mejor muestre quienes son. “Siempre quise llevar a mi familia a un lugar donde pueda decir: ¿Tu ropa realmente te representa?” y añadió “No les digo a los niños cómo vestirse. Incluso cuando eran pequeños, simplemente les ponía cosas delante. Lo mismo ocurre con las apariciones públicas: Nadie tiene que ir a ningún lado si no quiere”.

Entre los looks destaca un despampanante vestido blanco que terminó de diseñar en vivo con un par de aerógrafos con pintura rosa, dejando un degradado como si hubiera sido pintado con acuarela.

También lució un lindo vestido dorado, aprovechó para mostrar más del talento que hay en Atelier Jolie y su búsqueda por la inclusión a través de modelos negros, entre ellos el de Giles Duley, el asesor de impacto corporativo de la marca de Angelina, quien portó un traje hecho a la medida quien tiene una amputación de brazo.

Por último, destacó su lado más elegante con un bustier blanco con estampado negro al que combinó con unos guantes de ópera del mismo color, con algunos diseños negros sobre él.