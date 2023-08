De lo retro a lo sobrio: Yanet García demuestra que para ser sexy no se necesitan bikinis

La famosa ‘Chica del Clima’ Yanet García, a sus 32 años, se ha colocado como una de as mujeres más sensuales de la televisión mexicana, logrando capturar la atención de muchos gracias a sus despampanantes curvas.

No por nada la joven originaria de Monterrey, se ha vuelto toda una sex symbol, compartiendo en su cuenta de Instagram, algunas de las fotografías más seductoras que han dejado sin aliento a sus más de 15 millones de seguidores, tan solo en su cuenta de Instagram.

Además de Instagram, la ‘Chica del Clima’ posee un lucrativo negocio en OnlyFans, ganando un total de 16 mil dólares mensuales, en la famosa plataforma para adultos, sumando otros exitosos negocios de la mexicana.

Pero más allá de un símbolo de sensualidad, poses en bikini y lencería, Yanet García va más allá, demostrando que para mostrar las curvas no es necesario dejar piel a la vista y que los trajes de baño completos también son un buen aliado para lucir poderosa.

Pese a que muchos han puesto en duda el talento de la conductora, pues hay quienes piensan que la joven solo se ha valido de su cuerpo y rostro bello, en realidad, ella promueve un estilo de vida saludable, englobando una buena alimentación y ejercicio para cuidar la figura.

Los trajes de baño de Yanet García donde presumió sus curvas

Los bikinis son una de las prendas más amadas y más temidas, muchas mujeres suelen catalogar esta prenda como demasiado reveladora o incluso, llega hacerlas sentir inseguras, lo cierto es que, no necesariamente necesitamos de ellos para vernos sexis, además, recuerda que lo importante es la actitud con la que usamos las piezas.

Aunque Yanet García se ha colocado como una de las mujeres íconos para usar bikinis, ha demostrado que hay otros trajes de baño con los que te puedes ver igual de sensual y hasta puedes resaltar tus curvas, sin mostrar ‘tanta’ piel.

Y es que no hay nada como un traje de baño completo, para exaltar nuestra belleza, porque no, no todo se trata exclusivamente de bikinis, y la ‘Chica del Clima’ junto a Pamela Anderson, lo saben.

El clásico que nunca falla

Yanet García apostó por un traje de baño completo de corte clásico, sin estampados ni otros motivos, es el básico ideal para utilizar en la playa.

Un toque retro

Este traje de baño con aires Barbie, retoma la belleza de las piezas retro setenteras, la forma completa y este toquecito brillante la convierten en uno de sus looks más envidiables.

Transparencias azules

Pocos se atreven a utilizar el azul, entre ellas la ‘Chica del Clima’, quien apostó por una pieza azul completa con unas redes tipo transparencias que se ceñían a su figura y le añadían ese toque visual de cintura de avispa.