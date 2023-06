¡Sin bikini, pero sexy! Selena Gomez calló a haters con el traje de baño que estiliza la figura

Selena Gomez ha vuelto a callar a los haters que no han dejado de criticarla por sus constantes cambios de peso, en repetidas ocasiones ha explicado que se debe al lupus, la enfermedad que le diagnosticaron cuando tenía 23 años, esto debido a la medicación a la que se somete.

Aun así, los haters no han dejado de escribir comentarios agresivos hacia la cantante de ‘Calm Down’, quien, en lugar de contestar, ha dejado claro que poco le importa ceñirse a los estándares de belleza que han logrado enfermar a la sociedad en la búsqueda de un ‘cuerpo perfecto’ que se aleja de realidad.

Selena Gomez / Nicola Peltz

Recordemos que Selena Gomez ha hablado en repetidas ocasiones sobre su peso, aclarando que no es modelo ni nunca lo será, además, durante los Globos de Oro, la cantante mencionó que ‘estaba grande’ porque se había divertido las últimas vacaciones, haciendo alusión a los días de relajación que tomó junto a sus amigos Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, mostrando orgullosa sus curvas desde Los Cabos, México.

Selena Gomez calla a los haters y muestra sus curvas en traje de baño

La temporada de verano ya llegó y Selena Gomez es de las primeras celebridades que ya están mostrando sus mejores poses en sus yates, piscinas y la playa, y es que junto a Sofía Vergara, la actriz de ‘Los Hechiceros de Waverly Place’ ya están presumiendo sus curvas.

Pero fue Selena Gomez quien logró robarse las miradas con un traje de baño completo en el que demostró que no es necesario un bikini para sobresalir y al contrario, enseñó que es quien usa el traje de baño y no al revés lo que desatará nuestro lado más sensual, pues como bien dice Carolina Herrera, la actitud es primordial para verse elegante y la sonrisa es un plus enorme, comentando que su mejor venganza es “Sonreír como si nunca me hubieran lastimado”.

Selena Gomez

De esta forma, a través de sus Instagram Stories, Selena Gomez, mostró que le importa poco lo que haters le han escrito en sus comentarios y enseñó la belleza de sus curvas y lo importante que es amarnos a nosotros mismos sin importar nuestra talla.

El traje de baño en tendencia, ideal para estilizar la figura este verano

A sus 30 años, Selena Gomez ha dado poderosos discursos sobre amor propio y aceptación de nuestro cuerpo, omitiendo comentarios malintencionados y buscando promover un ambiente mucho más saludable en redes sociales, parando cualquier ataque hacia Hailey Bieber y otras figuras de las que se ha dicho que la cantante ha tenido algún tipo de fricción o rivalidad.

Fue a través de sus Stories de Selena Gomez mostró su cuerpo de verano con el traje de baño en tendencia que causará furor este verano, ocupando una pieza completa de corte cut-out, perfecto para ocultar algunos rollitos e ideal para estilizar la figura sin perder el toque chic y la sensualidad.