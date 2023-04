No solo fue Ariana Grande: otras famosas que han dado elegantes mensajes sobre los cuerpos

Han pasado tres años desde Ariana Grande puso pausa en su carrera musical para enfocarse en otra de sus grandes pasiones, la actuación y el teatro, protagonizando el famoso musical Wicked. Pero a pesar de lo querida que es y de los 365 millones de seguidores que acumula en Instagram, la cantante no ha quedado exenta de las críticas hacia su físico.

Cansada de las malas críticas, la cantante de ‘Break Free’, hizo lo impensable y compartió un video a sus poco más de 31 millones de seguidores en TikTok, un video de poco más de 3 minutos donde habla acerca de su salud física, enfatizando que hay diferentes formas de belleza y de ser saludable.

Ariana Grande da un poderoso mensaje sobre el cuerpo, la belleza y la salud

La actriz de ‘Victorious’ habría dado una cátedra que muchos necesitaban escuchar, hablando de la importancia que tiene, el no hablar de los cuerpos ajenos, no importa que tan bien intencionado sea esto, y es que la realidad es que no sabemos lo que otras personas estarían atravesando.

“Creo que deberíamos ser más amables y no sentirnos tan cómodos cuando hablamos de los cuerpos de la gente sin importar nada.” Comentó Ariana Grande.

También te podría interesar: Los 5 vestidos de novia más famosos de la historia: la realeza encabeza este top

A su vez, la cantante habló que había formas de felicitar a una persona acerca de su físico y hasta de ignorar lo que no gusta, también aprovechó el momento para hacerles saber a sus seguidores que el físico con el que la comparan, no era la forma más saludable de vida que llevaba.

“Sé personalmente que el físico con el que han comparado mi cuerpo actual, era mi versión menos saludable… Consumía muchos antidepresivos y los ingería bebiendo; comía mal y estaba en el punto más bajo de mi vida cuando me veía de la forma en que ustedes consideran que estaba saludable, pero que de hecho no era mi salud… Ser saludable puede verse diferente”. Agregó que no todo lo que parece correcto para la sociedad, puede ser beneficioso para nuestro cuerpo.

Famosas que han alzado la voz por su cuerpo

Selena Gomez

Selena Gomez se ha convertido en un gran referente del body positive y han sido incontables las veces que la cantante ha ofrecido un poderoso mensaje de salud mental y aceptación por nuestro cuerpo “No soy modelo, nunca lo seré. Gracias por apoyarme y entenderlo y, si no... váyanse. Porque, sinceramente, no creo en avergonzar a la gente por su cuerpo ni nada de eso”.

También te podría interesar: 5 bikinis de Selena Gomez con los que demostró que es normal y está bien tener pancita

Demi Lovato

Tras los constantes cambios en su físico, Demi Lovato, la ex estrella Disney, envió un contundente mensaje al público “No sé quién necesita escuchar esto pero piropear a alguien por su pérdida de peso puede ser tan dañino como hacer un cumplido a su ganancia de peso cuando se trata de alguien con trastornos alimenticios”.

También te podría interesar: Antes la llamaban “gorda” y ahora que está muy “delgada”: el cambio de Demi Lovato que sorprende

Lady Gaga