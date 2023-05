No creían en ella y se volvió un ícono: Salma Hayek marcó la moda con estos looks en Cannes

Salma Hayek no deja de deslumbrar, no importa el evento al que asista, ella se ha convertido en un verdadero ícono de la moda gracias a sus arriesgados, elegantes y sofisticados, mismos que la han convertido en un punto de referencia de esta industria, no solo por su esposo, sino por ella misma.

Es obvio que su acceso a algunas de las piezas de moda más famosas es mucho más sencillo al convertirse en esposa del CEO de Grupo Kering, François-Henri Pinault, quien lidera marcas como Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, entre otras, fue ella sola quien supo labrarse un camino sola, afianzando su lugar como un ícono de estilo desde 1999.

El festival de Cannes se está celebrando y Salma Hayek no podía faltar a tan importante evento, donde se celebra lo mejor del mundo cinematográfico, es así, que logró deslumbrar con un vestido firmado por Alexander McQueen, en color púrpura que se ceñía a su cuerpo en puntos específicos, haciéndole una silueta de guitarra con corte sirena y grandes volúmenes en el cuello, espalda y cola de la pieza.

Pero este año no ha sido el único en el que Salma Hayek ha logrado destacar en tan magno evento, así lo logró en años anteriores.

El día que, sin pensarlo, se convertiría en un ícono de moda

Con tan solo 33 años y un futuro por delante, Salma Hayek, sin pensar en absoluto lo que provocaría, se enfundó en una pieza satinada, azul cielo de falda larga a la que colocó un cárdigan de manga corta de pelo de un tono parecido, convirtiéndose en la mejor vestida de esa noche.

Este memorable atuendo, quedaría en los registros de la moda para su posteridad, siendo un look que ella misma creó sin la ayuda de ningún estilista, con los pocos recursos que tenía, y es que muchos no buscaban vestirla porque pensaban que “Era una mexicana que no iba a perdurar”.

Su debut en Cannes con un sensual vestido lencero

A sus 29 años, Salma Hayek hizo su entrada triunfal al Festival de Cannes, tomada del brazo de Antonio Banderas, utilizando un sexy y minimalista vestido lencero largo, en color blanco, complementando con unas sandalias plateadas.

El brillante vestido Gucci de 2011

Salma Hayek brilló en 2011 con un impactante vestido firmado por Gucci que incluía aplicaciones de pedrería con un escote, palabra de honor y una forma en su falda de tul, que la hacían parecer como una princesa de cuento.

La tendencia ‘Barbiecore’ empezó con ella

En 2014, Salma Hayek aprovechó la alfombra del Festival de Cannes para hacer un llamado por la crisis que se vivía en Nigeria luego de que fueran secuestradas 300 colegialas por el grupo extremista islámico Boko Haram, alzando un cartel donde se leía ‘Bring our girls back’ (Regresen a nuestras chicas).

Esto último lo hizo, utilizando un vestido en color rosa, recto y tableado con escote palabra de honor.