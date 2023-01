Shakira desafía las reglas de la edad con looks juveniles a los 45: así los combina

Shakira enseña que la edad no es impedimento para lucir prendas que podrían catalogarse como ‘juveniles’. Entre crop-tops, prendas ceñidas y pants, la colombiana muestra que a los 45 puedes vestirte con plena libertad sin perder la elegancia.

Caracterizada por usar piezas que muestran su faceta más sensual, poco a poco vimos que en su etapa donde ya había hecho una vida con Piqué, estos sensuales looks estaban siendo reemplazados por prendas un poco más recatadas.

En su momento se contó que el futbolista era un tanto territorial y celoso, por lo que algunas veces, la cantante tenía que pedir su opinión sobre qué looks utilizar en sus videos, como ejemplo está ‘Can’t Remember to Forget You’, su colaboración con Rihanna.

Pero esta era terminó y estamos viendo como la ‘loba’ ya no tiene ganas de salir, pues por fin tiene plena libertad de lucir las prendas que le plazcan y con ello, además de un mensaje de empoderamiento, ‘Shak’ demuestra que a cualquier edad puedes lucir prendas ‘juveniles’ sin morir en el intento.

Shakira, la reina del estilo juvenil a sus 45 años

Parece que la colombiana está tomando un nuevo aire que no solo la coloca como un referente femenino de poder y resiliencia, sino que retoma la sensualidad que la ha caracterizado por mucho tiempo y lo plasma de una nueva forma.

Ha olvidado las prendas súper ceñidas que, si bien, sigue utilizándolas, ahora las combina con otro tipo de pantalones, dejando atrás aquellos jeans a la cadera con diseños y estampados en ellos, la comodidad se volvió un básico en su armario y los looks chics casuales se abrieron paso en su estilo.

Pants con estilo

En los últimos meses, la cantante ha mostrado looks compuestos por pants de diferentes colores y estampados. Sus diseños permiten que estos se vean con mucho estilo gracias a los cordones y detalles que incluye en ellos, fuego, colores vibrantes y marcas como Versace la acompañan en cada uno de sus bailes y videos musicales, a través de colores vibrantes.

Crop tops ceñidos y sudaderas

Transparencias y prendas cut-out que muestran solo la cantidad de piel necesaria para lucir ese lado sensual que es inevitable que esconda, además de adentrarse en tendencias como las sudaderas con aspectos ‘rasgados’ y atrevidos escotes.

Gorras, playeras y sudaderas, el ‘basic’ de su armario

Este look siempre ha formado parte de su estilo pero se ha reforzado los últimos días luego de que se asomara a su balcón a saludar a los fans que se congregaban afuera de su casa para llevarle serenata y cantar ‘feliz cumpleaños’ a los pequeños Sasha y Milán, ese look deportivo lo complementa con gorros, playeras con estampados rockeros como The Rolling Stones y hasta chamarras en colores vibrantes.