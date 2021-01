Tonka Tomicic cuenta cómo bajó dos kilos en tiempo récord para usar vestido reciclado de la Gala de Viña

Una de las cosas más comentadas tras la primera jornada del Festival de Las Condes fue el look de Tonka Tomicic. Acostumbrada a deslumbrar con sus espectaculares vestidos, maquillaje perfecto y cabello radiante, la animadora nuevamente acaparó todas las miradas, sobre todo, por su elección en el vestuario.

La conductora de Bienvenidos se lució con un atuendo reutilizado. La animadora optó por un diseño de Ellie Saab en tonos negros y celestes, con brillantes y transparencias que usó durante una gala del Festival de Viña años atrás.

En esta oportunidad, el rostro de Canal 13 llevó su cabello recogido y usó un cinturón negro, en vez del dorado que llevó en la alfombra roja años atrás.

"Hoy también potenciando el reciclaje y la reutilización; la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta! Todos podemos hacer algo", expresó en su cuenta de Instagram sobre su decisión de reciclar el vestuario.

Tonka Tomicic - Instagram

"Me puse las pilas"

Sin embargo, tras bambalinas la comunicadora contó a Lun que no fue llegar y ponerse el vestido de la diseñadora libanesa. Tomicic debió bajar dos kilos para entrar nuevamente en el traje.

"No le hicimos ningún arreglo porque me puse las pilas. Cuando lo saqué (del clóset) no me lo quise probar. Dije: ‘Tengo que hacer dos semanas de un poco de reducción alimentaria’, un poquito, y después, cuando me lo probé, dije: ‘Bien’. Quedó perfecto", explicó.

"Me obligué a comer sano porque estuve dos meses disfrutando de la vida sin límites. Sabía que para que me entraran los vestidos tenía que bajar dos kilos. Entonces, me ordené, volví a mi rutina de ejercicios y dejé los carbohidratos", agregó.

La animadora aseguró que fue muy rigurosa con su alimentación. "Tengo un entrenador que me guía en la alimentación y en el deporte y no me salí ni una sola vez". Eso sí, no fue fácil, ya que hay tentaciones que le cuesta dejar. "Me gusta mucho el pan con mantequilla, los dulces, los helados, los pasteles, el puré y las papas fritas", señaló.

Ver más

Gala Caldirola es criticada por besar a su hija en la boca: “Puedes tener gérmenes en los labios”

Viviana Nunes recuerda llamada de Kel Calderón: “Me agredió de una forma sumamente fea”

Carola de Moras y Michelle Adam se incomodan en vivo por irrupción de Sergio Rojas