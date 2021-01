Viviana Nunes recuerda llamada de Kel Calderón: "Me agredió de una forma sumamente fea"

En noviembre de 2020, Viviana Nunes concedió una entrevista al programa 3X3, que dirige Juan Goñi en su canal de YouTube. Durante conversación sobre cómo funcionaba la industria de la pantalla chica, recordó su paso por el programa de farándula 'Mira Quién Habla'.

El espacio fue emitido por Mega entre 2006 y 2011 y gracias a su amistad con Giancarlo Petaccia, Viviana Nunes le sustituía en la animación. "Como estábamos de partners yo asumía el programa cuando él no estaba", dijo.

Su conflicto con Kel Calderón

La famosa de 58 años reconoció que en 'Mira Quién Habla" "no éramos de los más agresivos, pero sí nos tocaban momentos conflictivos". En ese punto de la entrevista rememoró una llamada teléfonica que le hizo en 2010 Kel Calderón, hija de Raquel Argandoña.

"Hablamos de la Raquelita Calderón, porque era muy niñita en esa época, que estaba comenzando un romance con Pablo Schilling, que es un modelo, o era modelo. Y a ella no le pareció", contó Viviana Nunes.

Detalló que casi siendo una menor en aquel entonces, llamó por teléfono y la atendieron del switch. "Amenazó a la producción del programa que, si no la sacaban al aire ella iba a entablar una demanda hacia el programa".

La actriz reconoció no haber escuchado más porque se encontrabe en el set. "Y la sacan al aire. Entonces me dicen ‘Viviana, está aquí Kel Calderón al teléfono. Escúchala. Tú no hables nada’. Estaba todo dirigido por el sonopronter. ‘Tú no hables. A ti te va a apoyar Andrés Baile’, que era uno de los panelistas".

Viviana Nunes recibió la orden de aguantar

Cuando Kel Calderón pudo hablar directamente con la animadora, vivió lo que califica como "el peor recuerdo" de su época en farándula.

"La niñita me dio vuelta y media. ‘Señora tal por cual, usted qué se cree’. ‘Usted que aquí, que allá', ‘que anduvo con este, con fulano'. Decía una cantidad de barbaridades. Yo decía: ‘Dios mío, qué demonios, ¿Qué es esto?"".

"Yo le hacía señas a la cámara. Iba a hablar. Le iba a decir ‘mijita por favor cálmese, este es un programa de televisión donde en muchas situaciones nos reímos, porque son situaciones jocosas"", pensaba Viviana Nunes en la manera de contrlar el momento.

"Pero a ella no le gustó que se hablara del tema y me agredió de una forma sumamente fea y no se me dejó defenderme. Andrés Baile dijo ‘oye, apacigüemos las cosas’. Era mi defensor, pero ella no paraba… Los latigazos eran sumamente fuertes", expresó la modelo que obtuvo el segundo lugar del Miss Chile en 1981.

Los productores no la respaldaron

Al parece lo más importante para el programa era sacar provecho de la situación en cuanto al rating. Juan Goñi le consultó a Viviana Nunes cual era la situación por dentro. "¿Decían ‘estamos marcando, déjala’?’", preguntó.

"Exactamente. De ahí salí del estudio y fui directamente a hablar con el gerente de producción, a quejarme porque te tienen que proteger, te tienen que cuidar. ¿Cómo no vas a cuidar a la animadora de tu programa?", dijo.

Pero desafortunadamente así funcionaba la industria televisiva en este tipo de situaciones. "Si emitías una opinión te llegaba aquí (al oído) un grito tremendo. ‘¡Cállate, esa no es la versión!’. Son puros gritos. Y siempre esto se manejaba en una reunión previa", contó la presentadora.

