Carola de Moras y Michelle Adam se incomodan en vivo por irrupción de Sergio Rojas

Su reacción fue inevitable: "¿Qué ponen?, Ya po’ contéstale a ‘Me late’… Ay, no sé, sabes que hablan tanta tontera". Las palabras descolocaron a Michelle Adam, quien no lograba entender qué sucedía. Y en el exacto momento, la señal de internet falló al punto de congelar la imagen de Carola de Moras.

La conductora de 'Voces de Mujer' no tuvo más remedio que improvisar ante la ausencia de su entrevistada. Sin embargo, se desenvolvió sin problemas, no sin antes soltar un mensaje. "Les pido un poquito de respeto y después hablamos de los demás", dijo Michelle Adam.

Seguidamente reconoció que no alcanzó a leer cuál era la pregunta que le hicieron a la modelo.

Michelle Adam es considerada la meteoróloga más famosa del país - Instagram @michelleadamv

Carola de Moras regresa al programa

Al cabo de unos minutos, la sureña de 39 años logró incorporarse nuevamente a la transmisión en Instagram Live. Sonriendo y tratando de restar importancia a lo ocurrido, aseguró que no comprendió.

"No entendí lo que pasó, como que apareció mucha gente a pedir explicaciones de algo que no tengo idea", relató Carola de Moras a Michelle Adam.

Sobre la irrupción de Sergio Rojas y 'Me Late' expresó: "No veo mucha tele. Menos programas de farándula porque encuentro que es una lata, no hay mucha farándula en Chile. Entonces lo que existe es fome, a mi parecer.

Sergio Rojas es un ex futbolista dedicado a los temas de farándula chilena - Instagram @sergio.rojas1

Para manejar la fiesta en paz, Michelle Adam se refirió a Sergio Rojas antes de reanudar su entrevista. "Yo sí conozco a Sergio, le mando un beso. No sé de qué está hablando así que lo lamento, pero ya, sigamos nosotras con el tema de deportes", dijo ante el rostro desconcertado de su compañera.

Más de 850 mil seguidores acompañan a Carola en su cuenta oficial - Captura de video

