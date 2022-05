Biby Gaytán y otras famosas que tienen el secreto de la eterna juventud

La sociedad se ha encargado de hacernos creer que el paso de los años es una condena, que cuando llegamos “a cierta edad” dejamos de ser deseables y que no hay forma de conservar nuestra belleza.

Pero poco a poco hemos aprendido que no tenemos por qué recargar nuestro valor en opiniones no solicitadas y que no hay un límite para sentirnos hermosas.

Eso sí, para lucir frescas y bellas es importante adquirir hábitos de cuidado que más que “rejuvenecer”, le da salud a nuestra piel, haciéndola lucir espectacular.

Éstas son algunas de las famosas que tienen el secreto de la juventud eterna

Biby Gaytán

Biby Gaytán Biby Gaytán sorprendió a todos con su imagen

Biby cumplió cincuenta este año y con una carrera de más de 30 años y cinco hijos, sigue luciendo espectacular. La actriz es una de las consentidas del espectáculo mexicano por ser tan multifacética. Y es que no sólo actúa sino también baila y canta, lo que le ha permitido participar en todo tipo de proyectos. Además de su talento, ella siempre se ha caracterizado por su gran sonrisa y figura esbelata, algo que hoy en día conserva.

¿Cuál es su secreto? Para Biby, la gratitud y el hacer lo que la hace sentir plena son la clave para ser feliz y por ende, mantenerse joven. “La estabilidad ha sido fundamental para sentirme bien conmigo misma. Suena a cliché, pero la belleza debe venir de adentro, cuando alguien está en paz y contento lo transmite al exterior”, dijo la actriz a la revista Hola.

Salma Hayek

Salma Hayek

A sus 55 años, Salma Hayek ha sorprendido con su belleza. Y es que en varias coasiones, ha compartido fotografías en las que aparece completamente al natural, haciendo creer que tiene el secreto de la juventud eterna. En una entrevista para la revista Glamour, Hayek confesó que aprendió todo de su abuela, quien estudió cosmetología.

Precisamente uno de sus trucos es dejar descansar su piel y tener una buena rutina de cuidado. “Nunca me limpio la piel por la mañana», dijo Salma Hayek. “Mi abuela me enseñó que por la noche, tu piel repone todas las cosas que perdiste durante el día. Además, si me limpio muy bien por la noche, ¿por qué estaría sucia cuando me despierte?”, dijo.

Ana Bárbara

Ana Bárbara Ana Bárbara ha sorprendido con su talento y belleza a lo largo de los años (Instagram)

A sus 50 años la cantante se ve mejor que nunca y según ha revelado, su secreto básico para conservarse eternamente joven está en mantener una buena alimentación y una buena rutina de ejercicio. En una ocasión, compartió a través de sus historias de Instagram que toma jugo verde cada mañana antes de empezar su día pero tampoco se priva de comer antojos.

“Quedé de cuidarlos y cuidarnos juntos, y vamos muy bien. Yo me siento muy bien. Ayer la verdad hasta un croissant con un chocolate caliente me tomé porque la vida también es eso, no hay que enloquecer. Ahí voy poquito a poquito”.

Ludwika Paleta

Ludwika Paleta La actriz de 43 años encanta con su belleza

A sus 43 años, Ludwika sigue siendo una de las mujeres más bellas del espectáculo. El estilo de vida saludable y libre de maquillaje que lleva ha sido clave en su “juventud eterna”.

“Por qué no nos gustará andar sin maquillaje, sin filtros ? Ponemos demasiada energía ( y tiempo) en tratar de esconder manchas, arrugas, “imperfecciones” . A mi me encanta maquillarme, verme diferente, probar cosas nuevas, divertirme. Pero también me encanta andar con la cara lavada”, escribió en una publicación.

No es que sea malo usar maquillaje sino que es importante saber cuándo darle un respiro a nuestra piel para que mantenga un aspecto terso y libre de imperfecciones.