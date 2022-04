Julia Roberts y otras famosas que escogieron la maternidad sobre sus carreras

Aunque las mujeres han ganado terreno en el mundo laboral, tampoco tiene nada de malo escoger disfrutar la maternidad a pleno como hicieron varias famosas, que le pusieron pausa a sus proyectos para dedicarse 100% a sus familias.

Esto no hace más o menos feminista a nadie. Es una opción igual de válida que equilibrar los objetivos laborales con la maternidad, por lo que en vez de desatar juicios negativos y críticas entre mujeres, debe aceptarse que cada quien es libre de decidir sobre su vida y no todas tienen los mismos sueños.

Famosas que escogieron la maternidad sobre sus carreras

Julia Roberts

De acuerdo con sus declaraciones en una reciente entrevista, la intérprete de Pretty Woman dejó de hacer películas románticas porque prefirió enfocarse en sus tres hijos y en balancear su vida personal, que sufrió muchos cambios en los últimos años.

“Tuve tres hijos en los últimos 18 años. Eso sube el listón aún más porque entonces no solo es ¿es este material bueno? Es también la ecuación matemática del horario de trabajo de mi esposo y el horario escolar de los niños y las vacaciones de verano”, dijo.

“No es solo, oh, creo que quiero hacer esto. Me siento muy orgullosa de estar en casa con mi familia y considerarme una ama de casa”. — Reveló Julia Roberts en la charla.

Cameron Díaz

Pese a que la actriz se retiró del foco público antes de la llegada de su hija Raddix, el estar alejada del cine le ha permitido tener más tiempo para sí misma y le dio la oportunidad de formar una familia, a la que está abocada por completo.

“Ahora me siento completa. Encontré a mi marido, comenzamos a formar una familia... todas esas cosas para las que no he tenido tiempo antes. No solo no tener tiempo, sino el espacio para tomar decisiones. Las decisiones correctas para tener eso”, reseñó El País.

“Quería hacer mi vida más manejable para mí. Mi rutina diaria es aquello que puedo manejar y hacer por mí misma”. — Cameron Díaz sobre su decisión de dejar las pantallas.

Eva Mendes

Conocida por ser la protagonista de la película Hitch: un experto en seducción, al lado de Will Smith, es otra de las famosas que volvió sus hijos una prioridad y que de hecho, ha afirmado que también la ha vuelto más selectiva con los proyectos en los que participa.

“Como madre, ahora hay muchos roles que no haría. Hay muchos temas en los que no me involucraría y eso limita mis opciones, pero estoy cómoda con eso. Ahora tengo que ponerle un ejemplo a mis niñas”, dijo.