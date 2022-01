Salma Hayek y Biby Gaytán pudieron interpretar a Selena en la película, pero por esta razón no lo hicieron

No es ningún secreto que Selena, la película de 1997 que plasmó la vida de Selena Quintanilla es una de las más queridas por los fans. Y mientras que Jennifer Lopez se ganó el respeto de todos por la forma en la que interpretó a la estrella, había muchas posibilidades de que otras actrices se conviriteran en ella.

Alrededor de 22.000 actrices audicionaron para el papel de Selena y aunque no lo creas, los productores tenían en mente a nada más y nada menos que a Salma Hayek.

Fue durante una conversación en Watch What Happens Live with Andy Cohen, en 2020, que la mexicana confesó que le habían ofrecido el papel.

“Sí”, dijo Hayek. “Me lo ofrecieron como una semana después de que ella [Selena Quintanilla-Perez] muriera”. Cabe recordar que la cantante fue asesinada en 1995 tras un ataque a mano armada de Yolanda Saldívar, gerente de las boutiques que tenía y presidenta del club de fans.

Salma ha mencionado en varias ocasiones este suceso y el por qué rechazó la oportunidad. En 2016, Hayek le dijo al diario mexicano El Universal que rechazó el papel por motivos de “dignidad”, diciendo que se sentía incómoda por la rapidez con la que le pidieron una audición tras la muerte de Selena.

“Fue un poco desagradable”, le dijo Hayek a Cohen. “Ya estaban planeando hacer esta película”

Luego, el entrevistador le preguntó a Hayek si alguna vez vio la cinta, a lo que la actriz respondió de inmediato: “Sí, por supuesto”. También expresó su apoyo a su amiga Jennifer López. “Creo que Jennifer hizo un gran trabajo. Realmente creo que fue para ella”.

Biby Gaytán fue otra de las famosas que fueron consideradas para dar vida a la llamada Reina del Tex-Mex.

La competencia fue bastante complicada para las aspirantes ya que además de tener parecido con la cantante, debían saber bailar y cantar de maravilla.

Biby sin duda reunía todas las cualidades, después de todo, ella es una estrella del teatro musical. Sin embargo, un detalle la dejó fuera y es que tenía que hablar inglés fluido.

Eso sí, Biby fue una de las afortunadas que llegó a conocer a Selena Quintanilla en persona.

Y es que en 1993, la cantante tuvo una participación breve en la telenovela Dos mujeres, un camino en la que Gaytán participaba.

Selena Quintanilla

Jennifer Lopez casi se queda fuera de la producción

Aunque la Diva del Bronx fue elogiada por lo que hizo con el papel, estuvo a punto de perderlo

López era una novata en la industria y una actriz con muy poca experiencia. Fue presentada al mundo por primera vez como bailarina Fly Girl en el exitoso programa In Living Color pero fue justo en 1993 que decidió dejarlo para probar suerte en otros proyectos. De hecho, también dejó su puesto como bailarina en la gira de Janet Jackson.

Fue así como consiguió su primer papel en la cinta Lost in the Wild y posteriormente en Second Chances. En 1995 obtuvo su gran protagónico en el drama My Family de Gregory Nava, para después participar en Money Train y Jack al año siguiente.

La cantante tuvo un ascenso rápido y pasó de ser una novata a una estrella interesante. Pero a pesar de que el director de Selena ya había trabajado con ella, tuvo que pasar por un exhaustivo proceso como todas las aspirantes.

Al final quedaron dos opciones: López y Danielle Camastra, quien también era muy joven en la industria.

Una persona que estaba entusiasmada con Camastra era Abraham Quintanilla, el padre de Selena. Quintanilla pensaba que ella era más parecida a su difunta hija, y también quería darle una gran oportunidad a un aspirante a actor.

“La estaba apoyando”, dijo Quintanilla. “Para mí, tenía el mismo tipo de cuerpo y la misma estructura facial que Selena. Además, quería darle a alguien un respiro que no fuera parte del negocio del entretenimiento. Sabía lo difícil que era atravesar esa puerta”.