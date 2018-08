Esto es lo que lleva a cada signo del zodiaco a traicionar a su pareja

La naturaleza humana hace que seamos propensos a engañar o traicionar al otro pero hay una gran diferencia entre hacerlo una vez y de forma recurrente. Lo cierto es que, según la astrología, cada signo del zodiaco tiene un motor que lo lleva a engañar o ser completamente fiel.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril)

La satisfacción y la rutina pueden ser aterradoras para Aries. Les gusta ser impulsivos y mantener las cosas frescas. Un Aries puede hacer trampa como una forma de sacudir las cosas en su relación. No es que no estén contentos o que no se preocupen por su pareja, simplemente disfrutan la emoción de la trampa. Así que cuando se siente satisfecho, es porque ya cumplió con su objetivo y buscará más.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo)

Si un Tauro ha sido engañado, harán trampa para vengarse. Se ponen extremadamente celosos, posesivos, y si creen que su pareja fue infiel, este signo cree justo darle su merecido igual. La traición es a partes iguales. Tauro necesita mucho para confiar en alguien y siempre está esperando ser decepcionado, por lo que puede hacer trampa solo porque asuman que su pareja lo hará.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio)

No es que los Géminis no se comprometan, sino que el concepto no siempre les sienta bien. Cuando engañan, generalmente es por miedo. Temen que dejen de crecer como personas, que se aburran, o que se perdieron la búsqueda de su persona perfecta y ahora nunca lo harán. Los Géminis también pueden cometer una traición porque en el fondo tienen miedo de que si son fieles, terminarán con el corazón roto y solos.

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio)

Si un Cáncer engaña a su pareja, es probable que sea porque se sienten desconectados de ellos y como si su pareja no se preocupa por ellos. Este signo tiende a engañar para conectarse con alguien con la esperanza de encontrar una conexión más profunda. Pueden engañar como una reacción puramente emocional porque se sienten heridos, enojados o confundidos.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Los Leo quieren ser la estrella, especialmente en su relación, y si no reciben la atención que necesitan, irán a otro lado para conseguirla. A veces los Leo engañan porque están asustados por el envejecimiento u otro aspecto de su apariencia. Esto puede parecer poco profundo, pero Leos puso mucho valor en verse bien.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Virgo engañará cuando ambos, ellos y su pareja, estén tan ocupados que rara vez se vean. Donde hay una falta de unión en una relación, ahí es cuando la infidelidad puede echar raíces y crecer. Los Virgo tienden a pensar demasiado, así que si su compañero nunca está allí, su mente puede inventar todo tipo de cosas como que están haciendo trampa o que han perdido interés en la relación.

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Un Libra puede involucrarse en una relación seria antes de que le haya dado suficiente atención para que en vez de acercarse a su pareja, se ponga inquieto. La persona de Libra no quiere lastimar a su pareja, por lo que mantienen sus sentimientos para sí mismos y actúan de otra manera, como hacer trampa. Libra se engañará a sí mismo que nadie saldrá lastimado si hacen trampa. Se divertirán y su pareja nunca tendrá que saber que no están completamente satisfechos con la relación.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Es difícil encontrar un letrero tan apasionado como Escorpio. No solo sienten intensamente las cosas, sino que les gusta que sus parejas tengan la misma capacidad de pasión que ellos. Si Escorpio siente que algo falta en sus relaciones como la química sexual, la lujuria insaciable y un espíritu sexualmente aventurero, lo buscarán en otro lado. Los Escorpio son naturalmente reservados, pero no disfrutan de la deshonestidad, por lo que tratarán de ser discretos sin mentir.

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario no es un gran admirador del compromiso. Prefieren relaciones relajadas y fáciles donde está bien que ambas partes expresen su sexualidad de la forma que elijan. Sin embargo, no todos los socios de Sagitario tienen una relación abierta. Si un Sagitario se siente atado o reprimido, puede engañar y justificará al explicar que solo estaba en un viaje de autodescubrimiento.

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Los Capricornio no son tramposos naturales y definitivamente se sentirán mal si los atrapan. Pero si este signo se siente atrapado en su relación (tienen un negocio juntos o tienen hijos) y sienten que no hay escapatoria, pueden hacer trampa. Puede sentir que hacer trampa es solo una forma de tomarse un descanso de todas sus responsabilidades y sentirse libres por un tiempo.

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero)

Las personas de Acuario no soportan sentirse asfixiadas o como si no tuvieran espacio para respirar. Acuario hará trampa si sienten que necesitan espacio y libertad. Un Acuario hace trampa cuando están de viaje en solitario y conocen a alguien. Pueden hacer cosas con un extraño que no harían con su pareja habitual, por lo que hacer trampa les da permiso para ponerse lo más rizados que quieran.

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La mayoría de los Piscis son muy indecisos. Para muchos de ellos, la trampa pasa de forma inesperada, casi un accidente (como una noche de copas). Algunos Piscis pueden ser fácilmente dirigidos e ingenuos y pueden incluso no entender que alguien está tratando de seducirlos hasta que sea demasiado tarde. También harán trampa si son capaces de ponerlo en un contexto romántico: es amor verdadero, estaban destinados a serlo, y fue mágico.

Te recomendamos en video