Estos 3 signos del zodiaco serán más afectados por el viernes 13

El 13 de julio de 2018 está a la vuelta de la esquina y el universo parece que conspirará en contra de algunos signos del zodiaco. Más allá de la creencia del viernes 13 como un día de mala suerte, es la energía de los astros la que estará haciendo que estos signos se desorienten un poco. Tranquila, pues también estará presente la energía del eclipse solar, esto siempre significa transformación y un nuevo comienzo.

Aries

El hogar no es un lugar para ti, es un estado de ánimo del que has estado lejos de él por mucho tiempo. Ahora, finalmente estás entendiendo el refugio que siempre has necesitado, el amor que siempre has anhelado. Encuentra tu lugar seguro y quédate ahí por un tiempo. Tu alma se está regenerando. pero primero, debes descansar.

Tauro

Has estado sintiendo tantas cosas, pero no siempre sabes cuáles son. Todos los trabajos abstractos de tu corazón están pidiendo ser definidos. Las palabras correctas te están flotando. Tu voz se está agrietando como nunca antes. Captura la belleza que cae de tus labios, de tus dedos.

Escorpio

Tu espacio seguro comienza a sentirse más como una prisión. Tu miedo no es nutritivo; te está frenando. Mire por la ventana y sabrá lo que debe hacer. Explora infinitamente, aprende todo y pruébalo todo al menos una vez. Tus alas no pueden extenderse en una habitación pequeña. Ellos necesitan viento. Ellos necesitan aire.

