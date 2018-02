El tipo de mamá que vas a ser según tu signo del zodiaco

La maternidad es un momento muy anhelado por muchas mujeres pero incluso las que no, tienden a preguntarse cómo sería si tuvieran hijos. Algunos dicen que tu signo del zodiaco, y la alienación de los planetas y las estrellas, incluso el día en que naciste, puede predecir toda una gama de rasgos de personalidad, así como el tipo de madre que serías.

ARIES (DEL 21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL)

Aries es el más orientado a la acción de todos los signos del zodíaco por ello, las madres de Aries están constantemente en movimiento. Por lo general, alientan a sus hijos a practicar deportes y disfrutar de actividades al aire libre y no dudarán en hacerlo con ellos. No suelen pedir ayuda y aunque son el signo menos doméstico de todos los signos, siempre logra acomodar las cosas para que todo salga. Una madre Aires no es la más paciente pero el amor que profesa hacia los suyos es muy fuerte.

TAURO (DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO)

Los Tauro son los más amables, cariñosos y pacientes de los signos. Tienden a ser materialista, por lo que una madre Tauro querrá rodear a sus hijos con tanta riqueza como pueda. Ella siempre tendrá dinero, comida y refugio cubiertos. Obstinada y práctica, siempre buscará impulsar a sus hijos al éxito profesional.

GÉMINIS (DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Las madres Géminis tienden a ser parlanchinas y muy brillantes, pero un poco dispersas. Son divertidas, versátiles y siempre tienen algo interesante en mente. El problema es que tienden a tener problemas emocionales por su carácter tan cambiante. Necesitan aprender cómo ser más estables y consistentes en su crianza.

CÁNCER (DEL 21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los Cáncer son el signo del zodíaco más maternal de todos. En general son personas tímidas pero cobran vida en un entorno familiar. A menudo son excelentes cocineras y les enseñan a sus hijos la felicidad del hogar. Son sobreprotectoras por lo que a veces les cuesta trabajo entender que deben dejar a sus hijos crecer.

LEO (23 DE JULIO-22 DE AGOSTO)

Los Leo son niños de corazón y necesitan mucha atención. Tienden a ser un poco narcisistas, por lo que si bien pueden ser buenas madres, es importante que pongan a un lado su ego y aprendan a alimentar a su hijo. Pueden ser dramáticos, pero también pueden ser cálidos, generosos y muy creativos. No son conocidos por ser muy responsables, pero son padres divertidos.

VIRGO (DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE)

Los Virgo son fanáticos del control, por lo que deben tener cuidado de ser demasiado críticos y aprender a ofrecer una crítica constructiva. Está obsesionado con la limpieza de sus hijos. También pueden ser hipocondríacos, por lo que deben tener cuidado de no enloquecer cada vez que su hijo tenga tos o fiebre. Los Virgo son conocidos por su inteligencia y practicidad; siempre están ansiosos por transmitir los mismos valores a sus hijos.

LIBRA (DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Son quizás el signo más desinteresado, que es una cualidad importante para las madres. También son amables y agradecidos, por lo que criarán a sus hijos para que tengan buenos modales y sean considerados y considerados con los demás. Son muy indecisos, por lo que piensan en cada aspecto de la ecuación y quieren lo mejor para sus hijos. Se esfuerzan por proporcionar hermosos hogares para sus hijos y los impulsan a que amplíen sus horizontes, tanto intelectual como culturalmente.

ESCORPIO (OCTUBRE 23-NOVIEMBRE 21)

Son excelentes madres. Tienden a ser personas apasionadas e intensas que se comprometen con las cosas en un 300 por ciento, especialmente cuando se trata de criar a sus hijos. El signo más observador, los Escorpiones siempre miran y usan sus ojos de águila para proteger a sus hijos, pero ven tanto que los pone nerviosos.

SAGITARIO (NOVIEMBRE 22-DICIEMBRE 21)

A las madres de Sagitario les encantan las actividades al aire libre y definitivamente no están dispuestas a ser adictas a la televisión. Los primeros zapatos que va a comprar para sus hijos son botas de montaña. Tampoco son los más pacientes, pero son personas de muy buen carácter, así que cuando pierden la paciencia, lo superan rápidamente. Buscan que sus hijos sean activos, optimistas y coloridos. Quieren mostrarles a sus hijos el mundo y enseñarles a ampliar sus horizontes a través del aprendizaje práctico.

CAPRICORNIO (DEL 22 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO)

Los rompecorazones del zodíaco, Capricornio tienden a ser estrictamente disciplinarios. Siempre están preocupados por los límites y las reglas y regulaciones, y tienden a ser muy blanco y negro en sus puntos de vista. No significa que no puedan ser buenas madres, pero necesitan suavizarse un poco. No siempre son los más cariñosos, pero son responsables, confiables y muy trabajadores, y les enseñan a sus hijos la importancia de tener el respeto de las personas y ganarse la vida.

ACUARIO (ENERO 20-FEBRERO 18)

Los genios del zodíaco, las madres de Acuario pueden ser extravagantes, salvajes y brillantes. Son muy intelectuales y alientan a sus hijos a ser bien educados y seguir sus sueños Son un poco rebeldes, y con frecuencia fomentan esa veta rebelde en sus hijos, estimulándolos a desafiar el status quo y hacer una diferencia en el mundo. Quieren ser amigos de todos, por lo que las madres con este signo corren el peligro de ser más amigos de sus hijos que sus padres. Tendrán que afirmarse y demostrar que son la figura de autoridad en la mezcla.

PISCIS (FEBRERO 19-MARZO 20)

Tal vez el menos práctico de todos los signos, Piscis son más sobre instintos y sentimientos, y son muy amables, amables y compasivos. Son súper sensibles a las necesidades de sus hijos, pero también necesitan que se les recuerde que los niños necesitan aprender cosas por sí mismos. Las madres de Piscis tienden a ser creativas y musicales, y fomentan los esfuerzos artísticos para sus hijos. No tienen buena memoria por lo que suelen olvidar las cosas aún cuando son para sus hijos.

