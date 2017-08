Zita Tarot nos trae las predicciones para los últimos días del mes Esta semana Zita Tarot nos trae nuevas predicciones para todos los signos.

Para Lectura Tarot puedes escribir a zitatarot@hotmail.cl

Twitter: @zitatarot

…Amigos esta semana en el mundo hay imposiciones que llamará mucho la atención, personajes que se trataron de hacer sentir semanas anteriores y que ante lo que no pudieron tratarán de manifestarse fuertemente este período, y sigue pendiente aún el mal momento a suceder en Roma, lo positivo son las precauciones que están tomando, esperemos sean suficientes, mientras que las manifestaciones naturales retoman predominancia y vuelven a hacerse presentes, sin embargo las personas ya están más alertas y dispuestas a enfrentar cualquier desmán de la naturaleza con entereza y de la mejor forma, es como si supiéramos es inevitable, lo que nos pone en la posición de prevenir, enfrentar y superar, en cuanto a Chile en lo social aparecen determinaciones que alegraran a muchos y mortificarán a muchos otros, habrá energías bipolares en el ambiente lo que puede producir enfrentamientos, las mismas decisiones sociales generarán esperanza y frustración, difícil se logre unir criterios, en cuanto a las manifestaciones de la naturaleza visualizo la gran posibilidad de un incendio que podría evitarse porque será por error humano, esperemos las buenas vibraciones lo puedan evitar, las mejores vibras positivas para los seres que ayudan sin límite porque de ellos será el reino de los cielos, asíseráasísea, ariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, se reitera esta semana ciertas energías que llevan a requerir pensamiento lógico y mucha calma ante las dificultades…su carta anual es “La Templanza” y recomienda apelar a lo más sólido que tengan internamente para superar la prueba…su Vibración Numerológica de esta semana predice que las mujeres serán un gran apoyo por estos días…el Número (3) les corresponde nuevamente esta semana y avisa que si usa la lógica, y esta le da un camino seguro, síganlo y no se dejen engañar por las dudas…su número anual es (14) y sugiere que se preparen a los cambios aunque les cueste afrontarlos…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darles Luz a sus pensamientos, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, período aún complejo para ustedes, mucha paciencia y decretos positivos en voz alta para contrarrestar…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda seguir hacia la luz sin desfallecer, pueden lograr superar la prueba aunque no se vea fácil…su Vibración Numerológica de esta semana predice que después de la tormenta inevitablemente llega la calma, paciencia…el Número (16) les corresponde esta semana y avisa que si hay que descartar para sobrevivir pues habrá que hacerlo sin perjudicar a otros…su número anual es (9) y sugiere que busquen esa fortaleza dentro de ustedes porque la tienen…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darles el Brillo que los impulse, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Estilo, asíseráasísea, cariños…

Nueva Mujer Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana! Esta semana no te pierdas el tarot y las predicciones que trae para tu signo.

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, buenas vibraciones siguen acompañando nuestro camino, nada nos puede detener hacia el triunfo…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda escuchar en calma todo lo que se les proponga para analizar y decidir…su Vibración Numerológica de esta semana predice que inevitablemente será un período en el que si la semana anterior trajo cosas buenas esta será aún mejor…el Número (7) les corresponde esta semana y avisa que debemos entender que nada es gratis y los éxitos siempre vienen con trampas de las energías negativas…su número anual es (6) y sugiere que ante los triunfos será inevitable tener que superar pruebas…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darles Energía, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Carisma, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, todo está fluyendo en calma, aprovechen este período en el que más que todo esté en calma son ustedes quienes tienen la calma a flor de piel…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda hacer lo que deben, pero con tranquilidad para hacer más productivas sus acciones…su Vibración Numerológica de esta semana predice que aunque nada es fácil hay que tratar de resolver…el Número (12) les corresponde esta semana y avisa que sean prudentes para evitar desmanes…su número anual es (11) y sugiere que apelen a los consejos de quienes sientan los valoran…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darles Calma, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Precisión, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, semana en la que dan los pasos necesarios para iniciar correctamente aquello que desean…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda mirar en calma lo que tienen frente a sí para elegir lo más adecuado…su Vibración Numerológica de esta semana predice que no se sorprendan ante su toma de decisión y fuerza interna…el Número (11) les corresponde esta semana y avisa que no se permitan ver lo negativo, solo aprovechen lo positivo…su número anual es (10) y sugiere que solo empujen hacia adelante y sigan…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Transmutar lo negativo, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Grandeza, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, muy buena semana llena de vibraciones positivas y de realización, pero recuerden que nada es gratuito…su carta anual es “El Demonio” y recomienda tener paciencia, rescatar lo bueno y comprender las pruebas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que alcanzarán metas, aunque quizás tengan que ver pasar algún sueño…el Número (21) les corresponde esta semana y avisa que se alcanzan triunfos, o se ordenan para aquel quizás a través de otros a quienes ama…su número anual es (15) y sugiere que llegan recursos materiales…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para despertar su Sensibilidad, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Paz, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, semana en la que las determinaciones son importantes para que los resultados se vean, tendrán el don de mando necesario…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda hacer lo que deben en pro de algo mejor…su Vibración Numerológica de esta semana predice que se vienen muchas decisiones que tomar, si no lo hacen ahora luego no tendrán sentido…el Número (4) les corresponde esta semana y avisa que si todo está bien sustentado será inevitable tengan razón…su número anual es (16) y sugiere que no les importe sentir poca acogida cuando se trata de un bien mayor y necesario…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para darle Decisión, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Respeto, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, cuando corresponde hay que dejar de lado los sentimientos y hacer lo que se debe para que todo camine como corresponde…su carta anual es “La Justicia” y recomienda entender que sembrar lo correcto hace cosechas buenas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que parte de renovar es hacer lo que se debe…el Número (13) les corresponde esta semana y avisa que tendrán mucha fortaleza para emprender…su número anual es (8) y sugiere que mucha sigan sus instintos positivos porque esta semana hablarán con claridad…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darles Empuje, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, llegó el momento de emprender ordenando todo lo necesario para que lo que quieren se pueda alcanzar…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda ir paso a paso aunque tengan mucha energía…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si saben conducir sus energías podrán no solo alcanzar sino además concretar…el Número (1) les corresponde esta semana y avisa que hagan las cosas sin prepotencias, con prudencia, pero decisión…su número anual es (7) y sugiere que apelen a su percepción para autocontrolarse…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para Auto-dominarse, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, es momento de sembrar, pero haciendo todos los pasos que corresponden en todo sentido para evitar más tarde tengan problemas…su carta anual es “La Luna” y recomienda no prestar oídos a malos comentarios ni sugerencia incorrectas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si todo se hace con la legalidad correspondiente será su mejor aval…el Número (8) les corresponde esta semana y avisa haya seguridad hay que hacer todo como se debe…su número anual es (18) y sugiere que sean perseverantes para lograr todo lo requerido, después verán los frutos…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para darles el camino correcto, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Corrección, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, siguen las buenas vibraciones, pero recuerden que a la par podrían estar pasando pruebas complejas, nada es gratuito…su carta anual es “El Juicio” y recomienda buscar fortaleza dentro de ustedes mismos para poder reconstruirse y seguir…su Vibración Numerológica de esta semana predice que en algo serán muy exitoso, pero deberán tener fuerza para continuar y además superar algo triste…el Número (19) les corresponde esta semana y avisa que los afectos estarán bendecidos, lo material puede que cueste…su número anual es (20) y sugiere que continúen porque la vida es así…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darles Ánimo, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Modernidad, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, hay momentos en los que es mejor detenerse, y si deben retroceder para corregir es mejor antes que después cuando ya no tiene vuelta…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda utilizar su razón, ver el problema y solucionarlo…su Vibración Numerológica de esta semana predice que no es bueno continuar sin antes solucionar un problema que va, o puede, traer repercusiones luego…el Número (0) les corresponde esta semana y avisa que aunque hallan ya iniciado algo quizás es mejor recapitular para descartar o reiniciar como deben…su número anual es (2) y sugiere que compongan cuando aún están a tiempo…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles la Frialdad para ver la realidad y actuar, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Perfección, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y a los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…