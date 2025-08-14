Famosa periodista ataca a Cazzu y la llama “fea” y las redes enfurecen: así la defendieron

Cazzu arribó a México para la promoción del lanzamiento de su libro en formato físico, ‘Perreo: una revolución’ donde se reunió con diferentes medios de comunicación para hablar sobre su contenido.

La sonrisa y humildad que la caracterizan se mantuvo en todo momento desde su llegada y su convivencia con los medios de comunicación, sin embargo, fue esto mismo lo que llevó a Maxine Woodside a arremeter contra la ‘Jefa del Trap’ a quien no perdonaron por la serie de críticas que lanzó en su contra.

Cazzu habla a libro abierto sobre su vida. Cuánto cuesta el libro de la cantante

Maxine Woodside llama “fea” a Cazzu

La locutora mexicana Maxine Woodside, conocida como la “reina de la radio”, se convirtió en tendencia luego de lanzar un comentario despectivo hacia la cantante argentina Cazzu durante su programa Todo para la Mujer.

Todo ocurrió mientras una de sus colaboradoras, Vicky López, elogiaba el trato cordial de Cazzu con la prensa durante la presentación de su libro ‘Perreo: una revolución’. En ese momento, Maxine Woodside interrumpió para soltar una frase que sorprendió a todos:

“Pero ahora sí que… ¿fea y mala gente?” y añadió: “Viene a presentar un libro. Mira, todos los que vienen a presentar tratan bien a la prensa. Ella viene de Argentina y ¿se va a pelear con la prensa? Pues no”.

El comentario, captado en vivo, fue interpretado como una descalificación directa hacia la apariencia y personalidad de la artista, lo que provocó de inmediato reacciones de indignación en redes sociales.

Woodside no solo hizo referencia a la apariencia de la cantante, sino que también restó importancia a su nuevo libro. Declaró que no le interesaba adquirirlo a menos que hablara de su relación con Christian Nodal.

Fue su colaborador Marco Antonio Silva, quien intervino para aclarar que el libro se centra en la carrera musical de Cazzu, su experiencia en la industria y temas feministas, y que no aborda su vida sentimental.

“¡Ay no! Ya desde ahorita no lo compro” y añadió “Sí, realmente va a ser nada más de esta parte. No la parte de Christian (Nodal), su parte profesional, su inspiración, lo que la ha motivado” y por último sentenció: “Al menos que hable de Christian y de cómo lo conoció, sí. Si habla nada más de la música, no”.

Internautas defienden a Cazzu de críticas de Maxine Woodside

Hasta el momento, Cazzu no ha respondido públicamente a la controversia y continúa con la promoción de su libro en México, defendiendo el mensaje feminista y artístico de su trabajo, alejada de cualquier polémica que tenga que ver con su relación pasada con Christian Nodal y su ahora esposa, Ángela Aguilar.

Sin embargo, el público no perdona, y la argentina, siendo una de las figuras más queridas y apoyadas en México, no se hicieron esperar en redes sociales, una ola de comentarios en su contra, donde se leyó:

“Qué decepción que una mujer hable así de otra”; “Maxine, la envidia es evidente”; “Reducir el trabajo de Cazzu a chismes de Nodal es lamentable”, “Esta señora esta vendida con los Aguilar“, ”¿Cuánto les estará pagando Pepe para hacer todo esto?“.