“Con lencería de la venganza”: Cazzu comparte su foto más ‘hot’ mientras Nodal presume su abdomen de acero ¿Lanzó indirecta?

Cazzu publicó la que quizá es una de sus fotos más ‘atrevidas’ con un post que, sin duda, fue un regalo para sus fanáticos, quienes rápidamente reaccionaron a la publicación de la argentina, donde, una vez más, no tuvo temor en presumir su deslumbrante figura.

La ‘Jefa del Trap’ hizo esta icónica aparición compartiendo con sus fans algunos momentos, mientras presumía una de sus fotos más sensuales, luego de que revelara que no podía costear el alquiler de la casa en la que vivía con Inti.

Cazzu celebró el primer año de Inti | La famosa no escatimó en detalles para complacer a la pequeña (@cazzu/Instagram)

Cazzu reveló que no podía pagar el alquiler de la casa donde vivía con Inti

“Deshice un alquiler que tenía, vivía en un lugar, no lo podía seguir pagando. Estaba carísimo, no quería vivir en un lugar tan caro”, además, contó que la persona a la que había rentado el apartamento donde vivió con su hija, tenía ciertos prejuicios sobre ella al ser madre soltera:

“Me mudé, y cuando fui a entregar mi departamento, ¡imagínate!, yo vivo con mi hija, tengo un toc con el orden, soy una señora hecha y derecha. Por cuestiones de plata, o por diferentes cuestiones, yo sentía que la persona que me alquiló tenía un prejuicio latente. Esas son las cosas que uno no termina de entender”.

Pero, en medio de esta confesión, fue Nodal quien acaparó la atención acompañado de su esposa, luego de que tras una serie de críticas, ambos adoptaran un estilo de vida ‘fitness’, presumiendo los resultados de su gym en casa, con un abdomen marcado y unas curvas definidas de Ángela Aguilar.

Cazzu y la pequeña Inti. Instagram: @cazzuglobal (Instagram: @cazzuglobal)

Mientras les llovían halagos a los esposos, Cazzu se había mantenido en silencio hasta hace unas horas, cuando hizo una publicación que causó furor en redes sociales donde se le pudo ver en su faceta más profunda y también más sexy con una imagen que desató revuelo entre sus seguidores.

Cazzu presume su figura con look lencero negro y le llueven halagos

“Perdón si no te llamé, es que me acuerdo de tu carita pero tu nombre me lo olvidé”, mencionó Cazzu en el que sería una de sus publicaciones más arrasadoras donde comenzó presumiendo un maquillaje de inspiración ‘dark’ dosmilera, mientras celebraba uno a uno los éxitos y compartía más de su día a día, entre su portada para la revista Marie Claire y su trabajo desde el estudio de grabación.

Además, sumó fotos con sus fans y un divertido comentario de una de sus fans quien dijo: “Jejeje ¿Qué hago aquí escuchando ‘Gatita Gángster’? Mis hijas se ríen de mí”, sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue su sexy posado en lencería negra donde dejó ver que la cantante es una de las mamás más ‘hot’ de la música.

Mientras diferentes estrellas comentaban sus fotografías una a una, entre las que destacaron, su amiga ‘La Joaqui’, y la hija de Niurka, Romina Marcos, internautas aplaudieron su look diciendo: “Qué aura, te amo”, “lo hermosa”, “Podrán alcanzar ese nivel de milf?”, “Lo que transmite esta mujer es inexplicable”, ”Fuaaa q hermosa mujeeeer”.