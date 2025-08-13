¡Inesperado! Este es el sorprendente regalo que Ángela Aguilar tiene preparado para cuando Inti sea mayor

La llegada de Cazzu a la Ciudad de México para el lanzamiento de su libro en formato físico, ‘Perreo: una revolución’ ha revivido algunas de las polémicas que han rodeado su vida desde que se separó de Christian Nodal, tan solo ocho meses después de que su hija Inti, naciera.

PUBLICIDAD

Esta vez, fue una de las declaraciones que Ángela Aguilar hizo en el pasado, donde la cantante declaró el regalo que planeaba darle a Inti una vez que creciera, causando gran ruido en redes sociales, después de que esta confesión se viralizara, sobre todo, luego de ser catalogada como la tercera en discordia en la relación de Christian Nodal y Cazzu, pese a los intentos de ambos por desmentir esta teoría.

Mientras se revivió el tema de la pensión alimenticia a Inti, donde Cazzu brilló como una madre amorosa que ha sabido como equilibrar su carrera con la maternidad, señalando: “Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”, fue Ángela Aguilar quien volvió a estar en el ojo del huracán.

Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar. Cazzu rompe el silencio.

El regalo que Ángela Aguilar tendría preparado para Inti

Fue un video que ha retomado fuerza sobre una confesión de la cantante, el que ha causado la furia del público, luego de que contara que tenía preparado un regalo para Inti, un año antes de que su relación con Nodal se confirmara:

“No sé si vaya a ser madrina, la verdad, no creo que llevemos una relación tan cercana para lograr eso, pero lo que puedo decir es que, de este lado, la bebé va a tener una tía muy metida a la música mexicana y muchos vestidos que le puedo pasar”.

Además, se revivió que había mandado confeccionar un traje de charro, pues todavía no sabía si se trataba de un niño o una niña: “Todavía no nace la bebé, pero este… yo no sabía si iba a ser hombre o niña, pero le mandé hacer un traje de charro”.

¿Cómo es la relación de Ángela Aguilar con la hija de Christian Nodal?

Desde que se dio a conocer que Ángela Aguilar sostenía un romance con Christian Nodal, el público se fue en su contra por, supuestamente, meterse en la relación del sonorense con la ‘Jefa del Trap’, y es que, en el pasado, la hija de Pepe Aguilar se consideró a sí misma como la “tía de Inti”, asegurando que su vínculo con el intérprete de ‘Adiós Amor’ era meramente una amistad.

PUBLICIDAD

Estas declaraciones no hicieron más que enfurecer al público, por la “traición” a Cazzu, quienes no tardaron en defender a la argentina y a su hija, sin embargo, la controversia no ha cesado y cada aparición de la joven, de 21 años, termina dando de qué hablar.

Es bien sabido que, hasta el momento, Ángela Aguilar no tiene ningún contacto cercano con Inti, pues para su cumpleaños, Nodal viajó aparentemente solo hasta Argentina, además de los diferentes encuentros que ha tenido con ella en sus recientes visitas a México, por lo que se especula que por ahora, la hija de Pepe Aguilar, no ha convivido con la menor; sin embargo, es información que no se puede confirmar o desmentir hasta que alguno de los artistas comparta su postura.