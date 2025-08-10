“Sinvergüenza”: video de Ángela Aguilar contando que tocó la ‘pancita’ de embarazada de Cazzu genera indignación

En redes sociales volvió a circular una anécdota que Ángela Aguilar contó en 2023, y que hoy, con el contexto de su relación con Christian Nodal, ha desatado todo tipo de comentarios. La cantante reveló que, durante un encuentro con Cazzu en pleno embarazo, tuvo un gesto de cariño que hoy está causando revuelo.

PUBLICIDAD

Es un hecho que el público no perdona, y esta vez, han desempolvado una anécdota que Ángela Aguilar contó hace tiempo, y que hoy, tiene a todos hablando. Se trata del día en que, sin pensarlo dos veces, la hija de Pepe Aguilar tocó la pancita de Cazzu cuando la rapera estaba embarazada de Christian Nodal.

Esta entrevista resurge al mismo tiempo que Ángela Aguilar y Nodal compartieron su ‘tag de esposos’ que ha generado una fuerte ola de hate en redes sociales.

Cazzu Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Ángela Aguilar revela que tocó la pancita de embarazo de Cazzu

La intérprete de ‘Dime cómo Quieres’ narró que este momento sucedió en el Foro Sol de la Ciudad de México, durante el Foraji2 Tour de Nodal. En aquel entonces, Cazzu acompañaba al sonorense sobre el escenario mientras él le dedicaba una canción. Fue ahí cuando Ángela Aguilar, emocionada, se acercó y, como “una tía orgullosa”, acarició la pancita de la rapera argentina.

Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar. Cazzu rompe el silencio.

“Imagínate después de tres años de no vernos, ni platicar, ni nada, él llegarlo a ver y él con su mujer embarazada. Y yo como... Me sentía como una tía, de que felicidades y yo le agarraba la panza”, recordó Ángela Aguilar entre risas en una entrevista de 2023, donde la emoción de la hija de Pepe Aguilar se podía ver, sin embargo, muchos la tacharon de hipócrita luego de que se confirmara su relación con Nodal y posterior matrimonio, siendo acusada de ser la tercera en discordia.

El gesto, que en su momento fue visto como una muestra de cercanía y afecto, hoy ha sido revivido por internautas que no han dejado pasar el contraste con la situación actual: meses después, Nodal y Ángela confirmaron su romance, lo que generó una ola de reacciones encontradas.

Le llueven crueles críticas a Ángela Aguilar por esta confesión

Las imágenes y declaraciones rescatadas han provocado todo tipo de comentarios en redes, desde quienes ven la anécdota como un simple recuerdo tierno, hasta quienes consideran que cobra un nuevo significado a la luz de los acontecimientos recientes.

PUBLICIDAD

Los comentarios en redes se han dividido: algunos defienden que se trató de un momento inocente y tierno, mientras que otros señalan que ahora, con la nueva relación, todo parece “una señal” que pasó inadvertida.

“La vida da muchas vueltas, pero esto es un giro de telenovela”, “Sinvergüenza”, “Hipócrita”, escribieron los usuarios, mientras que otro, señalaba: “Qué fuerte… de tocar la panza a ser la madrastra”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal Instagram: @angela_aguilar_ (Instagram: @angela_aguilar_)

Pese a las críticas, Ángela Aguilar no ha hecho más comentarios sobre el tema y se ha enfocado en sus proyectos musicales, mientras que Nodal continúa con su agenda artística y Cazzu con su faceta de madre, equilibrando esta etapa con su carrera.

Lo cierto es que este episodio se suma a la lista de momentos que mantienen a los tres artistas en el ojo público y en el centro de la conversación mediática.