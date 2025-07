“Dolidas”: captan “burla” a Cazzu y Nicki Nicole en famoso establecimiento y causa indignación

La relación que sostuvieron las argentinas, Cazzu y Nicki Nicole, con los mexicanos, Christian Nodal y Peso Pluma, no solo fueron de las más mediáticas, también provocaron la fuerte indignación por la traición que ambas sufrieron.

Si bien, ya pasó poco más de un año desde que sus nombres estuvieron en el ojo del huracán, un bar en México desató debate en redes por un gesto que fue considerado como una burla a ambas cantantes.

Vale recordar que las dos artistas han estado en el ojo público debido a las muy mediáticas separaciones que vivieron.

Cazzu, madre de la hija de Nodal, anunció su ruptura poco antes de que el cantante hiciera pública su nueva relación con Ángela Aguilar. Por su parte, Nicki Nicole terminó con Peso Pluma tras un escándalo de supuesta infidelidad, lo que también la convirtió en tendencia en redes.

Bar se “burla” de Cazzu y Nicki Nicole

Un bar en México desató la polémica en redes sociales tras colocar un cartel en el que se refería a las cantantes Cazzu y Nicki Nicole como “dolidas”, en aparente burla por sus recientes rupturas amorosas con Christian Nodal y Peso Pluma, respectivamente.

Fue un video publicado por una tiktoker de nombre ‘Danelik’, quien expuso la supuesta burla del bar, donde compartió un video en donde se pueden ver fotografías de Nicki Nicole y Cazzu junto a sus respectivas exparejas, Peso Pluma y Christian Nodal, con quienes vivieron escandalosas separaciones luego de que diversos medios aseguraran que habían sido infieles.

La tiktoker mencionó en su video: “Chicos miren, estoy en un baño de México y quiero que observen bien esto, por favor, tipo el baño dice ‘Dolidas’ y miren chicos, me muero, está Cazzu con Nodal y acá está Nicki con Peso Pluma [...] Yo me muero con esto que está pasando acá no es posible”.

También expresó su inconformidad con este gesto por parte del establecimiento, que también colocó una fotografía de Bad Bunny y Kendall Jenner, terminando con una frase en la que mencionó: “A Argentina no le gusta esto la verdad”.

Así reaccionó el público a la supuesta burla de bar a Cazzu y Nicki Nicole

No tardó en provocar reacciones divididas entre los internautas. Mientras algunos consideraron el mensaje como una broma ligera o incluso un tributo a las cantantes, otros lo calificaron de machista e insensible.

Rápidamente, internautas empezaron a lanzar crueles ataques contra el establecimiento, mostrando su rechazo ante esta “broma”, sobre todo, por el dolor que causó a ambas su ruptura con sus respectivas parejas:

“Fíjate si los dueños no son Aguilar jajaja”, “Ponían a Nicki cuando nunca dijo nada de su peso desplumado”, “la dueña es Ángela Aguilar”, “se va a comer una demanda el bar”, “pásenme el libro de quejas jajaa”, “le decían dolidas y ninguna habló de esos tipos, es más siguieron adelante como si nada”.

Hasta el momento, ninguna de las dos cantantes ha reaccionado públicamente a esta controversia, pero la conversación en redes deja claro que el uso de sus nombres como gancho publicitario no ha sido bien recibido por todos.