Acusan a Christian Nodal de ser ‘violento’ con Cazzu por esta razón ¿Qué le hizo?

No ha pasado ni una semana desde que Cazzu ofreció una de sus entrevistas más desgarradoras y ya se han ido revelando más detalles que podrían acusar a Christian Nodal como el verdadero villano de la historia, incluso, antes de la propia Ángela Aguilar, de quien se dice, también pudo haber “caído en enredos” del cantante.

Aunque, hasta el momento solo se tratan de simples especulaciones, Christian Nodal, no tardó mucho en lanzar contundentes mensajes hacia Cazzu, quien, durante su entrevista para ‘PLP’ de Luzu TV, desmintió lo dicho por Ángela Aguilar y dejó ver que el cantante pudo haber llevado una segunda vida, incluso, sospechando que pudo iniciar cuando ella estaba embarazada.

Cazzu entrevista PLP Youtube (Youtube)

¿Qué dijo Cazzu sobre la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Además de refutar la versión de Ángela Aguilar, Cazzu también habló sobre la posibilidad de una traición por parte de Christian Nodal y cómo fue que el silencio que mantuvo en redes la ayudó a sanar, mientras maternaba.

“Hay una mentira atroz, que es que yo tenía un conocimiento de que ellos tenían una relación [...] Ella propone esa historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo, lo que ahora yo les digo, eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. Se estaba llevando una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir”.

Tan solo unas horas después, Christian Nodal hizo un live respondiendo a la madre de su hija, defendiendo a Ángela Aguilar y negando contundentemente que Cazzu no tuviera conocimiento de su relación con la nieta de Flor Silvestre:

“Si a alguien se le ocurre creer o armarse una historia de todo eso, tiene una gravedad muy grande, el insinuar que yo estaba con mi esposa durante mis ex relaciones, algo muy grave y feo. Hay que cuidar muy bien las historias. Yo seré muchas cosas, pero infiel no. Es difícil y es incómodo”, respondió Nodal a través de un Instagram Live.

Psicólogo señala a Christian Nodal de ser violento con Cazzu por esta razón

El doctor Adrián Salamanca no se guardó nada respecto a lo sucedido entre Christian Nodal y Cazzu y tajantemente, lo acusó de ser violento con la mujer que “arriesgó su vida por darle un hijo”: “Estaría padre que (Christian Nodal) hubiera sido ese hombre que apoyaba, que si vas a arriesgar la vida por mí para darme un hijo, pues yo arriesgaré tal vez no estar de cola fácil para estar con otras personas”.

Posteriormente, el Salamanca añadió: “Decía justamente, en el video que hice de Ángela Aguilar, que el problema más grave de esto que pasó fue los tiempos, cómo se manejaron los tiempos; para mí, fue violento”.

Por último, explicó la razón por la que considera una infidelidad como una forma de violencia: “Cuando eres infiel, desleal y tan cobarde para traer a una tercera persona a la relación porque no tuviste la capacidad ni verbal ni emocional ni intelectual de decirle a tu pareja ‘esto no está funcionando’, no solo dañas a tu pareja o familia, dañas el constructo social alrededor y eso es violencia”.