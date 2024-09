“Su afán de hacer a la hermana menos”: el video de Ángela Aguilar con Aneliz por el que la llamaron “insufrible”

Un nuevo video de Ángela Aguilar con su hermana ha resurgido en redes sociales, y la forma en la que la cantante de 20 años bromeó con Aneliz, provocó la furia del público, asegurando que siempre busca una forma de “hacerla menos”.

Aunque ambas han presumido en redes sociales su unión, desde que Ángela Aguilar anunció su romance con Christian Nodal, la cantante de ‘Abrázame’ ha estado en el ojo del huracán, siendo duramente criticada en redes sociales y considerada como la razón de la separación de Julieta Cazzuchelli con el sonorense, razón que la llevó a restringir los comentarios de sus cuentas oficiales.

Sumado a la ola de críticas que recibió Ángela Aguilar, videos de ella han resurgido, entre ellos, cómo es su dinámica familiar y como lleva su relación con su hermana mayor, Aneliz de 26 años, donde la cantante se burla de ella por usar pantalones ‘sucios’ que ella le prestó mientras viajan en una camioneta, pero este no sería el único por el que la acusan de querer ‘opacarla’ cada que puede.

Ángela Aguilar y Aneliz Aguilar Instagram: @aneliz_aguilar (Instagram: @aneliz_aguilar)

Nuevo video de Ángela Aguilar “burlándose” de su hermana resurge

Sin embargo, el video ya mencionado, no es el único que desataría la furia del público y es que, un nuevo clip ha resurgido donde Ángela Aguilar hace bromas sobre el tinte rubio de Aneliz frente a los medios de comunicación.

En apenas unos segundos, se ve a Ángela Aguilar junto a Aneliz quien se le ve usando unas gafas de sol y un blazer café, presumiendo una melena rubia, que la acompañó durante un tiempo, es entonces, que la cantante de ‘Mis Amigas las Flores’ comienza a hacer comentarios sobre el tinte de su hermana.

“Güera de naturaleza” comienza diciendo Ángela Aguilar mientras agarra un mechón de cabello de su hermana y lo pone sobre su cabeza, a lo que Aneliz le contesta: “Así nací, mi pelo natural”, a lo que la esposa de Christian Nodal revela: “Yo me acuerdo, ¿saben?, que yo si fui güera una vez, o sea, te acuerdas cuando me lo pinté en la pandemia” continuó diciendo mientras jugueteaba con el cabello rubio de su hermana para después preguntar: “¿Mamá me veo bien de güera?”.

Tras resurgir este video, los internautas condenaron las acciones de Ángela Aguilar, comentando que siempre buscaba el momento para “hacer menos a su hermana”: “Ángela es envidiosa hasta con su hermana que feo caso”, “Cómo se ve que la hermana la tiene que aguantar”, “La foto de la palabra “Fastidio” en el diccionario de la RAE”, “Su afán de hacer a la hermana menos y ella es la poca agraciada”, “Insoportable”, “¿Por qué es tan insufrible?”.

Así lucía Ángela Aguilar rubia

Aunque su corte bob azabache se ha convertido en un sello de su estilo, Ángela Aguilar se ha transformado en varias ocasiones apostando por los cambios de look más arriesgados, desde el color gris, hasta largos peinados y tal como ella lo reveló, el tinte rubio del que habló en el video junto a su hermana Aneliz.

Hay pocas fotografías que la dejan ver rubia junto a su hermana, que en ese entonces, lucía el pelo castaño tal como hoy la conocemos.