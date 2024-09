“Te va a regañar papito”: hermano de Ángela Aguilar manda mensaje a Majo Aguilar y lo acusan de ‘traición’

El pasado 17 de septiembre se dieron a conocer a los artistas nominados al Latin Grammy, donde miembros de la Dinastía Aguilar como Pepe Aguilar, sus hijos Ángela y Leonardo, además de su sobrina, María José, ‘Majo’ Aguilar se disputan el codiciado premio en importantes categorías.

La emoción que embargó a cada uno de ellos fue tal, que ocuparon sus redes sociales para hacer el anuncio de su nominación, Ángela Aguilar, por su parte, desde el jet privado de Christian Nodal, aprovechó para mostrar su emoción por la nominación de su álbum ‘Bolero’, repitiendo su ya icónica frase “Amor” que ha causado revuelo por la forma en la que lo comentó, provocando una ola de memes de los que ella misma habló:

“Angelitos, estoy súper contenta con la nominación a los Latin Grammys con ‘Bolero’ como mejor disco del año”, empezó diciendo, hasta que se vio interrumpida por un grito emocionado de Nodal, por lo que Ángela interrumpió lo que estaba diciendo para retomar su ya famosa frase entre risas diciendo “¡Amor!”, para después revelar que había visto los memes: “Ay, ya no puedo decir ‘amor’, porque me hacen memes. El punto es que estoy muy contenta y muy agradecida y junto a mi amiga Becky G. Girl, we did it. Con Leonardo, estoy muy contenta de poder estar en esta nominación contigo. Nos vemos en los Latin Grammys”.

Ángela Aguilar nominada a los Latin Grammy Instagram: @angela_aguilar_ (Instagram: @angela_aguilar_)

Majo Aguilar celebra su nominación al Latin Grammy

Quien también celebró emocionada su nominación fue Majo Aguilar, quien se disputará el Latin Grammy junto a su tío Pepe Aguilar en la categoría ‘Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi’ ella por su LP ‘Mariachi y Tequila (Deluxe)’ y él por ‘Que Llueva Tequila’, esto no es todo, pues, la prima de Ángela Aguilar también fue nominada en ‘Mejor Canción Regional Mexicana’ por el tema ‘Canción para Olvidarte’.

La emoción de la hija de Antonio Aguilar Jr. y Susana Carrillo se vio reflejada a través de una publicación en sus redes sociales donde compartió un mensaje en el que se leía:

“Qué locura, tercer año consecutivo de estar nominada a mejor álbum de Mariachi en los Latin Grammys. También nominada “canción para olvidarte”. Gracias a la academia y sobre todo gracias, queridos fans, ustedes son mi familia y me llevan por los lugares más hermosos al escuchar mi música ¡VIVA MÉXICO! Y que viva el ‘Mariachi y Tequila’”.

Majo Aguilar celebra sus nominaciones al Latin Grammy Instagram: @majo__aguilar (Instagram: @majo__aguilar)

Emiliano Aguilar felicita a Majo Aguilar por su nominación a los Latin Grammy

Famosos se unieron a la celebración de Majo Aguilar por su nominación a los Latin Grammy, pero una de las felicitaciones que más llamó la atención, fue la de su primo, Emiliano Aguilar, quien reaccionó con cuatro emojis de fuego, pero solo bastaron unos segundos para que el público arremetiera contra el hijo de Pepe Aguilar, acusándolo de querer colgarse de la fama de su prima, quien no dudó en salir en defensa de él.

En la publicación comenzó una acalorada discusión en la que un usuario comentó a Emiliano Aguilar: “¡Ándale eh! Te va a regañar papito, Pepe Aguilar, por echarle porras a la competencia de Angelita”, ante lo que el hermano de Ángela comentó: “Ella es mi prima y aquí andamos a la orden con ella”, inmediatamente otro usuario lo acusó de querer colgarse de la fama de Majo, supuestamente como lo habría hecho con su padre y Cazzu: “Se quiere colgar de todos los de su familia, primero de su papá y después de sus hermanos y luego de Cazzu y ahora de su prima Majo”.

Emiliano Aguilar felicita a Majo Agular por su nominación a los Latin Grammy Instagram: @emiliano_aguilar.t (Instagram: @emiliano_aguilar.t)

Ante tal polémica, fue Majo Aguilar quien salió en defensa de su primo comentando: “¡Emi te adoro! Y a los que tiran hate váyanse a otro lado por favor. Acá puro amor. Es mi primo apoyándome, no estén haciendo cosas feas donde no las hay. Los Traumas de casa quien a resolverlos en terapia, no en Instagram ¡Te quiero Emi!”, generando así una ola de apoyo para Emiliano Aguilar.