Sobrina de Ángela Aguilar aparece en redes y fans aseguran: “es más bonita que su tía”

Los últimos meses, la familia Aguilar ha estado en el ojo del huracán desde que la menor de su dinastía, se unió en matrimonio con Christian Nodal, provocando una ola de críticas en redes sociales debido a que muchos consideran que esta relación se dio como el resultado de una infidelidad a Julieta Cazzuchelli.

PUBLICIDAD

Pese a la ola de críticas por su relación, la joven de 20 años, ha presumido en redes sociales, la unión que existe en su familia, sin embargo, uno de ellos ha brillado por su ausencia, y es nada más y nada menos que su hermano mayor, Emiliano, quien se ha mantenido alejado de su padre, de quien se ha distanciado y no solo eso, pues a mediados de agosto reveló al pódcast ‘Gafe 423′ que no recibía el mismo apoyo que Ángela, Leonardo y Aneliz.

“Yo con mi papá ahorita, o sea le da likes a los reels que pongo, pero actualmente así que haya tenido una conversación así bien y todo ese rollo, pues realmente no, porque yo estoy bien enfocado en lo mío, en lo que estoy haciendo”, sin embargo, se sinceró revelando que la razón por la que su padre, no lo ha apoyado económicamente, es debido a su “ego” de no pedirle nada a Pepe Aguilar.

Tras esta polémica donde incluso reveló haberse “hincado con la señora de la renta para que no lo corriera” y que comentara una publicación de Cazzu, dejando ver que tenía interés por colaborar con ella a pesar de ser la ex de su cuñado, Emiliano apareció en redes sociales para presumir a su hija, quien rápidamente fue comparada con Ángela Aguilar por el parecido que hay entre ambas.

Emiliano Aguilar presume a su hija en redes sociales

Emiliano Aguilar ocupó sus redes sociales para presumir a su hija quien cumplirá dos años el próximo mes de octubre, y es que, a tan corta edad la pequeña ya está causando sensación, robándse la atención por el parecido que tiene con su tía Ángela Aguilar.

Más allá de la música y las fotografías que el mayo de los hijos de Pepe Aguilar acostumbra a compartir en sus redes sociales, Emiliano, ha dejado una tierna postal junto a su pequeña donde se les puede ver utilizando la misma camiseta, esto mientras sostiene a su hija quien sonriente, posa frente a la cámara, mientras él le da un beso.

Sin más ni más, el único mensaje que dejó Emiliano Aguilar para compartir en su fotografía, fue una secuencia de tres emojis de corazones rojos, siendo esta la tercera imagen que permite ver a sus seguidores de la pequeña.

PUBLICIDAD

Emiliano Aguilar junto a su pequeña hija Instagram: @angela_aguilar_ (Instagram: @angela_aguilar_)

Usuarios aseguran que la hija de Emiliano Aguilar es idéntica a Ángela Aguilar

El cantante, que, a diferencia de sus hermanos, se ha inclinado por el rap, causó furor en redes sociales tras compartir esta nueva fotografía de su hija, quien, rápidamente, fue comparada con su tía, Ángela Aguilar.

“Una mini Angelita”, “Ángela Aguilar de niña”, “Está fuerte la sangre Aguilar si se parece mucho a Ángela”, “La misma cara de Ángela”, “Tu niña es más bonita que su tía Ángela la verdad”, “Se parece a Ángela de pequeña”.