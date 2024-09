¿Mandó indirecta a Nodal? Esta fue la reacción de Ángela Aguilar al cumpleaños de Inti

El viernes 13 de septiembre, Cazzu y Christian Nodal se reencontraron en Argentina para celebrar el primer cumpleaños de su hija Inti, de quien, usuarios, constantemente le recuerdan al sonorense tras casarse y compartir detalles de su luna de miel con Ángela Aguilar.

PUBLICIDAD

Aunque se especula que anteriormente el sonorense habría visitado a su hija, haciéndose cargo de ella, pese a estar separados, fue este cumpleaños el que dejó ver, aunque sea por unos segundos, cómo es la verdadera convivencia de Nodal con Inti.

Como era de esperarse, la anhelada hija de Nodal y Cazzu, tuvo un festejo donde sus padres no escatimaron ni un centavo, dejando así un evento al estilo Coachella, donde souvenirs como estampas, playeras y vasos estaban estampados con una leyenda en la que se lee ‘Inti Lover’ sumado a un gran sol.

Esto no fue todo, pues los padres también organizaron un decorado tipo kermés, con diferentes ‘villas’, donde invitados, sin importar su edad, podían disfrutan de albercas de pelotas, una gran rueda de la fortuna, inflables y deliciosos postres como figuras de algodón de azúcar, sin embargo, no todo fue miel, pues mientras Inti celebró su primer año de vida, hubo quienes no evitaron hablar sobre Ángela Aguilar, su ausencia y cuál sería su reacción a este acercamiento de Nodal.

Ángela Aguilar reacciona al cumpleaños de Inti

Cuando Christian Nodal anunció a finales de mayo su ruptura de Cazzu, las especulaciones sobre las razones por las que se tomó dicha decisión no se hicieron esperar, mientras unos aseguraron que se debía a un supuesto robo por parte de la familia de la argentina, otros señalaron que podría deberse a una infidelidad aunque en ese momento, usuarios sospechaban de los dos. .

Desde que Nodal anunció su romance con la hija de Pepe Aguilar ha sido duramente criticado y señalado como un ‘padre ausente’ sin embargo, el sonorense finalmente calló al público celebrando junto a Inti este primer año de vida, pero ¿cuál fue la reacción de Ángela Aguilar?

Mientras en sus redes sociales, Ángela Aguilar no hizo mucho ruido más que promocionar su nuevo tema junto a Felipe Botello y su presentación en Valle de Bravo como parte de los festejos del día de la Independencia, hubo un gesto que no pasó desapercibido de la cantante y es que, en la emotiva dedicatoria de cumpleaños de la madre de Nodal a su nieta, fue la hija de Pepe Aguilar quien terminó por “dar like”, donde se leía:

PUBLICIDAD

“Feliz cumpleaños amor de mi vida! Mi Inti Eres la luz de mi vida y de nuestra familia! Las abuelitas me entenderán! Yo también soy la Abuela y la Nona más feliz del mundo!”.

Christy Nodal y su nieta Inti Instagram: @christy_nodal (Instagram: @christy_nodal)

Fans se van en contra de Ángela Aguilar por esta razón

Fue la semana pasada cuando Ángela Aguilar también acudió al consulado de México en Houston para inaugurar la exhibición “10 años cantando y vistiendo a México”, donde se expusieron algunos de los looks que la nieta de Flor Silvestre ha utilizado, sin embargo, la belleza de estos vestidos, se vio opacada cuando la cantante hizo un comentario en el que dijo: “Dejé a mi marido para poder venir aquí y se enojó conmigo porque hoy empieza su gira”.

Esto, de primer momento, causó la molestia del público, pues hubo quienes consideraron esto como una falta de respeto a la exhibición, mientras que otros volvieron a señalarla de querer copiar el look de Cazzu, sin embargo, la ola de críticas llegó cuando, usuarios, notaron que su separación de Nodal no se debía al inicio de la gira del cantante, sino a su viaje a Argentina para celebrar el cumpleaños de su hija Inti.

Pese a las críticas, Ángela Aguilar, se ha mantenido al margen de la polémica y este fin de semana continuó con los planes de su agenda, sumado a su reacción a la dedicatoria de cumpleaños de Inti, además de reactivar los comentarios en sus redes sociales.