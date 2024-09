Mamá de Christian Nodal fue hospitalizada ¿Cuál es su estado de salud?

Luego de que el pasado fin de semana Christian Nodal se reencontrara con Inti y Cazzu en la que fue, la primera fiesta de cumpleaños de la pequeña, Cristy Nodal reapareció en redes anunciando que había sido hospitalizada.

Esto sucede en medio de los festejos por el cumpleaños de Inti, quien el pasado viernes, celebró su primer año de vida, con un magno evento que incluyó todos los colores de arco iris, una decoración estilo kermés, con inflables, rueda de la fortuna, alberca de pelotas y otros detalles que aludían al sol, que es el significado del nombre de la pequeña en quechua.

Aunque Cristy Nodal no viajó hasta Argentina para celebrar a Inti, sí dedicó un tierno mensaje en redes sociales para Inti, sumando a un video donde compartió fotos inéditas de distintos momentos que compartió con la pequeña, sumando una dedicatoria en la que se leía: “Feliz cumpleaños amor de mi vida! Mi Inti. Eres la luz de mi vida y de nuestra familia! Las abuelitas me entenderán! Yo también soy la Abuela y la Nona más feliz del mundo!”. Pero esto no fue todo, pues a las felicitaciones, se sumó su abuelo, Jaime González quien escribió: “Las amo con mi vida”.

Madre de Nodal fue hospitalizada

Pero, en medio de las polémicas que Christian Nodal ha vivido los últimos meses tras anunciar su relación y boda con Ángela Aguilar y posteriormente, el cumpleaños de su nieta, Inti, la madre del cantante preocupó a los internautas tras compartir una imagen en sus Instagram Stories, donde se ve parte de su mano con una sonda intravenosa y luciendo una etiqueta, donde se leía la fecha de ingreso del 12 de septiembre.

Cristy Nodal no ofreció más detalles de qué fue lo que sucedió, pero sí compartió un mensaje en el que se leía: “¡Agradezco primeramente a Dios! ¡Por llenarme de su bendición y protección una vez más! Gracias por sus oraciones, familia bella y amigos queridos, gracias por enviarme fuerzas en todo momento. Gracias a Dios todo salió bien”.

Christy Nodal fue hospitalizada Instagram: @christy_nodal (Instagram: @christy_nodal)

¿Qué enfermedad tiene la madre de Christian Nodal?

Eso fue lo único que reveló la madre del cantante, por lo que no se sabe si, Silvia Cristina Nodal, se sometió a algún tipo de cirugía o si permanece en revisión dentro del hospital. Eso sí, hay que recordar que ya había enfrentado problemas de salud en años pasados, por los que, incluso, se llegó a señalar a Belinda sobre una presunta ‘brujería’.

La madre de Nodal ha enfrentado problemas de salud desde el 2018, cuando reveló que fue diagnosticada con cáncer de colon, esto, luego de ser ingresada de emergencia y tras exhaustivos análisis clínicos, hablando sobre este tema en 2022: “Las personas que desde años me siguen, saben cuántos procesos pasé y todo lo que luché para estar bien”, padeciendo anemia derivada de esta enfermedad: “Todo lo vomitaba, empecé a desnutrirme y con anemia”.

Un año antes, en 2021, Cristy Nodal volvió a enfrentar dificultades, tras padecer COVID-19, dejándole secuelas como la pérdida de cabello.