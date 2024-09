¿Lo desairó? El gesto de Ángela Aguilar que evidenciaría distanciamiento con Pepe Aguilar

Ángela Aguilar ha vuelto a causar polémica y esta vez no fue por Nodal, sino por quien es la máxima figura en su vida, su padre, Pepe Aguilar, de quien se especula, estaría distanciada debido a una extraña publicación que dejaría ver que las cosas entre ambos no están bien.

Mientras la más joven de la Dinastía Aguilar grita a los cuatro vientos su amor por Christian Nodal, su relación familiar podría estarse viendo afectada por su “precipitada” decisión de casarse a sus 20 años, algo de lo que su padre reveló haberse sentido en shock en el programa Caracol TV de Youtube, el pasado sábado 7 de septiembre:

“Fue muy rápido el noviazgo de Christian y Ángela, fue muy rápida la decisión de casarse, entonces fue todo un shock, pero ya a la hora de la hora, pues, no, pensé que sí, iba a llorar, no me iba a poner a llorar (...) esperaba más tristeza y golpe en el corazón caminar con mi hija”.

Pepe Aguilar junto a su hija Ángela Aguilar Instagram: @pepeaguilar_oficial

También reveló sentir una profunda emoción al llevar al altar a su hija, mientras sonaba de fondo una canción de Flor Silvestre, aceptando, de una vez por todas, los deseos de Ángela Aguilar de casarse.

¿Ángela Aguilar ‘desairó’ a su padre?

Pese a las recientes declaraciones de Pepe Aguilar, meses atrás, se dijo que él sería el primero en negarse a la relación de su hija con Christian Nodal, razón por la que el cantante se había ausentado de las galas a las que invitaron a Ángela y no solo eso, sino que habían reducido al mínimo su convivencia durante su show de ‘Jaripeo Hasta los Huesos’.

Las semanas pasaron y comenzaron a mostrarse más cercanos e incluso el cantante de ‘Miedo’ habría dedicado un amoroso mensaje a su hija y yerno en redes sociales por su boda, acabando de una vez por todas con la ola de especulaciones sobre su relación que, supuestamente se había roto tras la llegada de Nodal a la vida de Ángela Aguilar.

Sin embargo, una reciente publicación en redes sociales de la cantante de 20 años, desató las alarmas sobre el que algunos, aseguran, sería un inminente distanciamiento con Pepe Aguilar, pues hasta hubo quienes sintieron su post como un ‘desaire’ a su padre.

El gesto de Ángela Aguilar por el que la acusan de ‘desairar’ a Pepe Aguilar

Hace unos días, Ángela Aguilar compartió en sus redes sociales una fotografía en blanco y negro posando junto a su hermano Leonardo Aguilar y su esposo, Christian Nodal, hasta ese momento, todo parecía normal, y pudo interpretarse como una nueva forma de presumir su amor por el sonorense; sin embargo, un mensaje fue el que desató las alarmas sobre un distanciamiento con su padre.

Y es que, mientras presumía a los “dos hombres de su vida”, la cantante omitió por completo a Pepe Aguilar, reavivando los rumores de una supuesta fractura en su relación con su padre, lo que internautas comenzaron a preguntarse si ambos estarían distanciados debido a su reciente boda con Christian Nodal.