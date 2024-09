Belinda y Ángela Aguilar posan con looks azules, pero solo una se llevó los aplausos ¿Quién fue?

Como si los bikinis negros no hubieran sido suficientes, los internautas han encontrado una nueva similitud en los looks de Ángela Aguilar y Belinda, quienes recientemente, posaron con dos atuendos azules que les valieron de una ola de halagos por parte de sus fans.

Desde que se dio a conocer la nueva relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, las comparaciones con su exnovia, Belinda no se hicieron esperar, y es que, usuarios consideran que el sonorense no solo no ha superado a la estrella pop, sino que fue la mejor pareja que ha tenido, mientras que otros recordaron los tratos que recibió por parte del cantante de ‘Botella tras Botella’.

A pesar de la tormenta que acechó a Nodal y Aguilar, ambos se han mostrado como una pareja fuerte que sigue disfrutando de su amor, en distintos viajes donde la joven de 20 años ha estado acompañando al sonorense durante su gira de conciertos en América Latina, sumado a la que pareciera la segunda parte de su luna de miel en un paseo en yate por la Riviera Maya junto a la familia de ella.

Sin embargo, no todo han sido vacaciones para la pareja, y es que, ambos se encuentran estrenando nuevos temas, él, una colaboración con Estevie, ‘Un Besito Más’ con quien fue relacionado previo a su anuncio sobre su ruptura con Cazzu, mientras que ella, lanzó un dueto con Felipe Botello titulado, ‘Abrázame’.

Belinda y Ángela Aguilar Las cantantes fueron comparadas al mostrarse sin maquillaje (@belindapop / @angela_aguilar_/Instagram)

Ángela Aguilar deslumbra con brillante atuendo azul

Ángela Aguilar comenzó a compartir fragmentos de su nueva canción ‘Abrázame’, donde se dejó ver ataviada en un brillante vestido corto de color azul de lentejuelas y chaquiras que además tenía grandes hombreras con tintes retro. En cuanto a su beauty look, Ángela Aguilar presumió unas sombras azules y un peinado hacia atrás.

Este imponente look se suma al glamour que la caracterizó para su reciente álbum bolero, que cautivó por esos atuendos dignos de la época de oro, entre brillantes vestidos, sensuales escotes y muchas plumas.

Los fans de Ángela Aguilar no tardaron mucho en halagar su elegante atuendo, comentándole: “Eres un diamante brillas con tu propia luz”, “Angelita, qué talento y qué elegancia eres una diva”, “Ángela regia, glamurosa, femenina, inmensamente elegante, fina”.

Ángela Aguilar deslumbra con atuendo azul Instagram: @ericknieto (Instagram: @ericknieto)

Belinda apuesta por el azul con el conjunto perfecto para días calurosos

Por otro lado, Belinda compartió una nueva fotografía el fin de semana pasado, donde también se le ve usando un look azul, solo que, a diferencia de Ángela Aguilar, la cantante de ‘La Mala’, apostó por un outfit mucho más relajado que incluyó una sudadera marinera en conjunto con unos diminutos shorts de la marca Miu Miu.

A diferencia del brillo y lentejuela que Ángela Aguilar utilizó, Belinda apostó por algo más sencillo, pero igual de glamuroso y además en tendencia, pues todo el estilo náutico se ha vuelto uno de los favoritos de este 2024.

Los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar: “¡Tan bonita, amamos verte en fotos diferentes todos los días!”, “Qué regia, porte y elegancia, no cualquiera puede”, “Tremendo flow, princesa”, “Cuerpazo que tienes”, “La más MIU MIU siempre con un gusto por la moda exquisito”.