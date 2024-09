“Irreconocible”: usuarios vuelven a exponer a Ángela Aguilar y ahora la acusan de “pasarse con los filtros”

El aspecto de Ángela Aguilar volvió a causar ruido en redes sociales y esta vez, no se fue los supuestos rellenos que usaría para presumir una envidiable figura en el escenario, sino una fotografía que supuestamente le habrían tomado por la que usuarios, incluso, se preguntaron si era real.

Si las declaraciones de Ángela Aguilar tenían a sus fans molestos, la furia se hizo todavía mayor cuando se dio a conocer su relación con Christian Nodal, justo un par de semanas después de que el cantante anunciara su separación de Julieta Cazzuchelli, desatando especulaciones sobre que este romance, pudo haberse dado como el resultado de una infidelidad a la argentina.

Fue así que una ola de hate recayó sobre Ángela Aguilar, quien, durante sus apariciones, fue analizada bajo la lupa de los internautas, que rápidamente notaron un cambio en el aspecto que presumía en sus conciertos, versus, cómo lucía en diferentes apariciones y videos, asegurando que podría estar haciendo uso de rellenos o esponjas en sus caderas para hacerlas más prominentes.

Cazzu / Ángela Aguilar / Nodal La argentina ofreció un concierto en vivo en redes. (Instagram (@cazzuglobal) / (@angela.nodal_))

Foto de Ángela Aguilar confunde a la red

Su boda con Christian Nodal y la actitud que ha presumido, sumado a esta polémica sobre las “esponjas” hizo que Ángela Aguilar no solo fuera señalada por su aspecto físico, también por ser una “niña mimada” y hasta grosera, además, algunos otros, han mostrado su molestia por sus declaraciones, que unos han percibido como indirectas a las ex del sonorense.

Tras esta ola de críticas a la joven cantante de 20 años, la hija de Pepe Aguilar nuevamente fue señalada, esta vez por una imagen que ha sido puesta en duda sobre si fue manipulada, pues luce borrosa y solo ha provocado que le llueva más hate a la más joven de su dinastía.

La foto manipulada de Ángela Aguilar que desató una ola de críticas

Una foto que se ha viralizado en redes sociales ha provocado una nueva ola de críticas a Ángela Aguilar, y es que esta vez no fue uno de los vestuarios los que suele utilizar lo que llamó la atención, sino, una aparente edición en una fotografía la que desató sospechas sobre si usaba demasiados filtros o solo se trató de una imagen manipulada.

El video compartido por la cuenta de TikTok ‘Principalísima’ en el que se lee: “Ángela Aguilar redes vs. vida real Christian Nodal”, hacen una comparación de una de las fotos que la cantante de ‘Gotitas Saladas’ compartió en sus redes sociales, contra otra que supuestamente habría tomado el usuario, cuya calidad es menor, pero dejaría ver los cambios en la figura de la joven y no solo eso sino un cuello mucho más largo y cabello corto, además del rostro ‘apagado’.

La fotografía que se ve en dicha cuenta habría sido capturada durante la visita de la pareja a Ecuador, y aunque se sospecha que fue previamente manipulada, las críticas no tardaron mucho en aparecer.

“Se parece a Natanael Cano”, “La Edición está manipulada la foto. Mira el cabello, no es el mismo el de adelante y detrás, no concuerda, agrande la imagen y verá. Pero es que el odio no las deja ser razonables”, “Los que critican pongan una foto sin filtro”, “El cuello”.