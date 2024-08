“La elegancia de la familia”: Ángela Aguilar y su hermana usaron bikinis negros, pero solo aplaudieron a una

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal anunciaron su relación y tan solo unas semanas después, su boda, que para muchos supuso un posible embarazo del que se especula, la cantante tendría dos meses, esto luego del misterioso mensaje que el sonorense dejó en sus redes sociales que pudo adelantarlo.

La polémica de su relación desató una ola de comparaciones entre Ángela Aguilar y las mujeres de la dinastía, entre ellas su prima Majo, quien se ha caracterizado por enfocarse en su carrera musical sin involucrarse en polémicas, y su hermana Aneliz, quien, alejada de la música, destaca por su imponente estilo y pasión por la moda.

Christian Nodal y Ángela Aguilar

Por esta razón, Ángela y su hermana Aneliz, no han dejado de ser comparadas, y es que, fue uno de sus looks blancos que llevó a la boda de la joven cantante con Nodal el que desató comparaciones, pero ese no habría sido el único, y es que, en medio de los festejos por el cumpleaños 56 de Pepe Aguilar, otro de sus atuendos volvió a colocarlas en el centro de la polémica.

Ángela y Aneliz Aguilar llevaron bikini negro, pero solo una se llevó los aplausos

Luego de que Aneliz apareciera con un increíble look en tendencia de pantalón de pinzas y chaleco tailoring después de la boda de su hermana, la joven impactó mostrando su figura con un look de bikini negro desde las paradisiacas playas de la Riviera Maya donde celebraron el cumpleaños de Pepe Aguilar junto a su familia y amigos.

Fue a través de sus redes sociales que Aneliz compartió más de sus lujosas mini vacaciones mientras se encontraba en un yate, posando con uno de los bikinis que nunca pasarán de moda, en color negro, que combinó únicamente con gafas de sol y un peinado natural ligeramente ondulado.

Como era de esperarse, los halagos no tardaron mucho en llegar, aplaudiendo nuevamente el estilo de la hermana mayor de Ángela, sin embargo, las comparaciones también comenzaron a surgir de forma casi inmediata: “La elegancia de la familia!”, “Eres bella, con un estilo muy bonito y diferente a tu hermana”, “Mil veces más guapa que la venenito”, “Ella es muy bella y callada cómo su mami”.

Anelíz hermana de Ángela Aguilar Instagram: @aneliz_aguilar (Instagram: @aneliz_aguilar)

Ángela Aguilar y su look de bikini negro

Fue en marzo del 2023, cuando Ángela Aguilar impactó en redes sociales con su primer posado en bikini donde lució su esbelta figura desde un yate, sin embargo, a diferencia de su hermana, aunque los halagos no pararon de surgir, las polémicas que ya arrastraba en ese entonces, cuando se hizo llamar argentina e incluso, hizo otras nada convenientes declaraciones sobre su nacionalidad, señalando “ser demasiado americana para los mexicanos y demasiado mexicana para los americanos”.

El diseño que alguna vez mostró Ángela Aguilar fue diferente al de Aneliz debido a su corte, mientras el de Ángela dejaba al descubierto su abdomen y tenía tirantes, el de su hermana era de tiro alto y tipo bandeau o strapless que lo hicieron un tanto más sofisticado y recatado a diferencia del de la esposa de Christian Nodal.