Ángela Aguilar y Cazzu llevaron entallados looks blancos, pero solo una se llevó el título de “diosa”

Desde que Ángela Aguilar confirmó su relación con Christian Nodal, las especulaciones sobre una traición a Cazzu no se hicieron esperar, acusándolos de engañar a la argentina mientras todavía sostenía un romance con el cantante de ‘mariacheño’.

La furia del público se vio reflejada en redes sociales, criticando cada paso que Nodal y la hija de Pepe Aguilar daban, llevándola a tomar la decisión de quitar los comentarios de sus publicaciones, pero, hace unas semanas, esta restricción terminó dejando ver que hay personas que siguen apoyándola gracias a su trayectoria musical.

Sin embargo, sus apariciones con Nodal han dado de qué hablar, pues, usuarios aseguran que la joven de 20 años, estaría intentando copiar el look de Julieta Cazzuchelli, y es que, en más de una ocasión, la cantante hizo apariciones con atuendos góticos, que salen de lo que fans estaban acostumbrados a outfits compuestos por prendas que emulan a los elegantes atuendos tradicionales mexicanos.

Ángela Aguilar / Cazzu

¿Ángela Aguilar se inspiró en Cazzu en su look más reciente?

Ángela Aguilar compartió una nueva publicación en su cuenta de Instagram, adelantando a sus fans que ya se encontraba en el estudio de Los Ángeles, trabajando en un nuevo proyecto musical en el que escribió: “Grabando unas cositas”.

Con un total de siete fotografías, Ángela Aguilar mostró algunas fotos frente al micrófono del estudio de grabación, luciendo un atuendo completamente blanco que constó de un vestido ceñido a la figura de brazos descubiertos, que no complementó con nada más que un maquillaje completamente al natural, labios rosas y uñas stiletto en color nude.

En los comentarios, los fanáticos de la joven de 20 años, aplaudieron su look: “Súper, Divina con ese vestido y tu voz es espectacular, esperemos la nueva canción”; sin embargo, hubo otros que no tardaron mucho en compararla con Cazzu, quien ya había lucido looks blancos anteriormente, “Me recuerda a: Francia trajo cositas”.

Instagram: @angela_aguilar_

El look blanco de Cazzu que se llevó los halagos

En más de una ocasión Cazzu ha deleitado a sus seguidores posando con looks blancos, uno de los más icónicos de la cantante argentina, fue el que usó durante su gira por su álbum ‘Nena Trampa’, que tiene como símbolo, una ilustración de una araña viuda negra, que se ha vuelto un sello en la carrera de la cantante.

De hecho, luego de que borrara sus recientes fotografías junto a Inti por su cumpleaños, Cazzu conservó solo seis imágenes de su tour, donde se le ve luciendo su icónico atuendo dominatrix en color blanco que incluía un largo body y una armadura de hebillas que resaltaban la figura de la cantante.

Los fans, rápidamente llenaron de halagos a la cantante, y es que, desde su separación con Christian Nodal, no han dejado de apoyar a Cazzu, escribiéndole: “Diva, dama, que admiracion siento y no por tu música solamente, sino por tu forma de afrontar las cosas”, “Mujerón, que digo mujerón, diosa”, “Cazzu is Iconic”.

Vale recordar que este no es el único look blanco que usó Cazzu, pues, para presumir su embarazo, la cantante posó con un vestido de ese color para presumir su embarazo.