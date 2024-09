“Qué inmadurez”: el gesto de Cazzu hacia Inti que ha indignado a los fans

Hace dos semanas que Cazzu y Christian Nodal se reencontraron en Argentina para celebrar el primer cumpleaños de su hija Inti, que incluyó una serie de amenidades que, tanto la orgullosa madre como los organizadores del evento dejaron ver a través de fotos y videos que daban cuenta de cómo la pasó la pequeña.

PUBLICIDAD

Entre grandes bouquets de globos y temática kermés, que incluyó albercas de pelotas, una rueda de la fortuna y souvenirs como estampas, vasos y playeras que incluían la frase ‘Inti Lover’, la hija de Cazzu disfrutó de un divino festejo junto a las amigas de la cantante, Nicki Nicole y La Joaqui.

Cazzu festeja el cumpleaños número 1 de Inti Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Aunque el festejo quedó documentado a través de las redes sociales de Cazzu, sin que Nodal hiciera más comentarios al respecto, más que compartir un video en el que lanzó un contundente mensaje sobre las críticas que recibió por no dedicar un post a su hija: “Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía se hace un mierdero en los comentarios ¿por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, yo no porque no tengo estómago para eso”.

Cazzu borra las fotos que subió con Inti

Lo que descolocó a los fans fue que, pareciendo influenciada por Christian Nodal, Cazzu habría tomado la repentina decisión de borrar sus fotografías con su hija, las mimas que atestiguaban el festejo del primer año de Inti, lo que terminó por desatar una ola de comentarios en su contra.

En su lugar, Cazzu dejó solo seis publicaciones en su cuenta oficial de Instagram luciendo su icónico outfit del álbum ‘Nena Trampa’ y uno más en color negro, desapareciendo por completo esta faceta maternal que la argentina había dejado ver luego de separarse de Christian Nodal y estar en el ojo del huracán tras su separación.

Algunos se atrevieron a asegurar que Cazzu estaría siendo influenciada por Nodal, esto luego de que algunos tomaran como indirecta la declaración del sonorense donde habló de quienes sí comparten fotos sobre sus hijos, aludiendo a lo que hizo la argentina con su pequeña, por lo que esta pudo ser la razón de que tomara la decisión de ocultar la imagen de Inti.

Cazzu borra fotos de Inti Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Cazzu desata polémica tras borrar fotos de Inti

Luego de que Cazzu borrara las fotografías del cumpleaños de Inti que compartió en su cuenta de Instagram, el público mostró su descontento y le pidieron que castigara a quien lleva sus redes sociales, pues, solo alimentaba el morbo y el odio por parte del público.

PUBLICIDAD

Algunos otros lo consideraron como un acto inmaduro, mientras que algunos, aplaudieron la decisión de la cantante de borrar las fotografías por la seguridad de Inti, pues es menor de edad:

“¿Te obligaron a quitar las fotos?”; “Capaz tuvo que sacar las fotos de Inti por algún tema legal con el susodicho”, “Cazzu ¿por qué tanto show con el tema de las fotos con Inti? Espero le llames la atención a quien te esté manejando el Instagram porque solo alimenta el morbo y el odio de la gente”, y “Me parece bien. La bebita es menor de edad y la estaba exponiendo”.